„Da müsst ihr mal hin“: Pink schwärmt von Rammstein – doch Fans reagieren anders als sie dachte

Von: Yasina Hipp

US-Sängerin Pink tourt gerade mit ihrer „Summer Carnival Tour“ durch Deutschland und Europa. Bei ihrem Auftritt in Köln trat sie mit einer Aussage über Rammstein ins Fettnäpfchen.

Köln/München - Pinke Luftballons, Glitzeroutfits und ganz viel Akrobatik. US-Popstar feuert gerade bei ihrer Stadion-Tour regelmäßig ein wahres Sommerspektakel ab und wird dabei dem Namen der Tour „Summer Carnival“ mehr als gerecht. Unter anderem in München begeisterte sie ihre Fans an gleich zwei Abenden, auch wenn ein kleiner Wermutstropfen blieb. Nach München standen noch Köln und Hannover auf dem Deutschland-Programm der Sängerin. Im Kölner RheinEnergieStadion trat die 43-Jährige dann jedoch ins Fettnäpfchen.

Auftritt von Pink: Sängerin schwärmt vor 42.000 Fans von Rammstein

Am Samstagabend (8. Juli) performte Pink Hits wie „What About Us?“ und „Cover me in Sunshine“ vor 42.000 Kölner Fans. Zwischendurch brachte sie dann das Gespräch auf die Rock-Band Rammstein - und setzte sich damit in die Nesseln. Gegen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann stehen derzeit schwere Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauchs im Raum. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt. Viele deutsche Prominente äußerten sich zu dem Fall, darunter beispielsweise Musikproduzent Thomas Stein oder Schauspielerin Nora Tschirner. Von alledem scheint Pink augenscheinlich nichts mitbekommen zu haben. Wie der Kölner Express berichtet, soll sie während ihres Konzerts gesagt haben, dass sie sich wünsche, ihre Kinder würden ihr eines Tages Tickets für ein Rammstein-Konzert schenken. Weiter schwärmte sie: „Wenn ihr noch nie auf einem Rammstein-Konzert wart, müsst ihr da mal hin! Die setzen Menschen auf der Bühne in Brand.“

Kölner Publikum reagiert mit Schweigen - auf Twitter wird Pink aufgeklärt

Da das Publikum anders reagiert als Pink erwartet, nämlich mit Schweigen, merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Sie fragt: „Ihr mögt Rammstein nicht? Wurden sie gecancelt?“. Bereits am nächsten Tag scheint die Sängerin nun den Hintergrund zu kennen. Im Netz wurde sie auf die Vorwürfe gegen Till Lindemann hingewiesen. Daraufhin schreibt sie: „Yeah, das ist scheiße. Danke, dass ihr es mir gesagt habt. Totaler Schrott“.

Einige Fans zeigen sich darüber verwundert. Einer kommentiert ihren Tweet etwa mit: „Du sagst das seit vielen Shows... und niemand hat dir bis heute etwas erzählt?“. Viele weitere Twitter-User nutzen Pinks Post dagegen, um darauf hinzuweisen, dass noch keiner der Vorwürfe gegen Lindemann bestätigt sei. Und tatsächlich steht bei sexuellen Übergriffen oftmals Aussage gegen Aussage. Und bei einem Mangel an Beweisen gilt das Prinzip „im Zweifel für den Angeklagten“. Ein Band-Mitglied distanzierte sich trotzdem bereits öffentlich von Till Lindemann. Und auch Pink wird sicherlich nach dem lehrreichen Auftritt in Köln, weitere Aussagen zu Rammstein vermeiden.