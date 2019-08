Massenschlägerei: Mann verblutet - Polizei fasst Tatverdächtigen

Rund 10 bis 15 Männer prügelten sich offenbar auf dem Kölner Ebertplatz. Ein 25-Jähriger kam dabei ums Leben. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ein 25 Jahre alter Mann ist auf dem Ebertplatz in Köln in der Nacht auf Sonntag (25. August) getötet worden

Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen

Hintergründe sind noch unklar

Update vom 26. August 2019: Das Opfer, ein 25 Jahre alter Somalia, ist laut Angaben der Polizei, verblutet. Das habe eine Obduktion ergeben, teilt die Polizei am Montag mit. Weiter heißt es, dass ein Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen wurde.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Landsmann aus dem Raum Düren (Nordrhein-Westfalen). Polizisten haben den Mann unmittelbar nach der Tat an einer S-Bahn-Haltestelle festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, das 25-jährige Opfer mit einem Stich in den Hals verletzt zu haben. Bei dem vorausgegangenen Streit soll es um Drogen gegangen sein.

Neun weitere Männer, die nach der Tat festgenommenen wurden, waren nach den aktuellen Erkenntnissen nicht an der tödlichen Auseinandersetzung beteiligt und wurden inzwischen wieder entlassen.

Massenschlägerei: Mann zu Tode geprügelt - Polizei veröffentlicht schockierende Details

Die News vom 25. August 2019: Köln - Bei einer Massenschlägerei auf dem Kölner Ebertplatz hat ein 25-jähriger Mann tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei nun bestätigt, ereignete sich die Tat in den frühen Morgenstunden am Sonntag gegen 4.45 Uhr. Etwa zehn bis 15 Männer sollen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein.

Massenschlägerei in Köln: Polizei bestätigt Tötungsdelikt

Zehn potenziell Tatbeteiligte konnten noch in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Bei ihnen soll es sich um Männer mit afrikanischem Migrationshintergrund handeln. Das 25 Jahre alte Opfer soll aus Somalia stammen. Wie die Polizei gegen 11 Uhr erklärt, werden am Tatort noch immer Spuren gesichert. Eine 20-köpfige Ermittlungskommission ermittelt nun.

Das 25-jährige Opfer soll noch im Laufe des Tages obduziert werden, die dringend Tatverdächtigen sollen nun vernommen werden.

