Beliebte Kölner Kneipe zieht Schlussstrich nach Karnevals-Chaos

Die Gaststätte „Bei Oma Kleinmann“ in Köln feiert künftig keinen Karneval mehr – die Situation am 11.11.2022 ist zu sehr eskaliert. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der Kneipe „Bei Oma Kleinmann“ in Köln wird künftig kein Karneval mehr gefeiert. Grund dafür ist das Chaos vom 11.11. im Zülpicher Viertel.

Köln – Eine Feiermeile, die aus allen Nähten platzte, betrunkene „Jecke“, die sich daneben benahmen und Müll, so weit das Auge reicht: Die Situation im Zülpicher Viertel alias „Kwartier Latäng“ ist am 11.11.2022 in Köln eskaliert. Das nimmt mit der Gaststätte „Bei Oma Kleinmann“ eine beliebte Kölner Kneipe zum Anlass, in den eigenen vier Wänden künftig keine Karnevals-Feiern mehr zu veranstalten. Man könne die Sicherheit der An- und Abreisenden schlicht nicht mehr gewährleisten, so die Kneipe in einem Statement. Man habe „Angst ums Wohlbefinden“.

24RHEIN erklärt, warum die Gaststätte „Bei Oma Kleinmann“ künftig keinen Karneval mehr feiern will.

Auch, dass die Gastronominnen und Gastronomen bei der Planung der Stadt für den Sessionsauftakt 2022 des Kölner Karnevals nicht mit ins Boot geholt wurden, ärgert die „Omas“. „Ihr müsst etwas tun. Mehr tun. Größer denken. Alle anhören“, lauten nur einige der Forderungen der Gaststätte in Richtung Kölner Verwaltung. (mo)