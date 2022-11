Köln: Katar-Boykott zur WM – diese Kneipen machen mit

Von: Mick Oberbusch

Etliche Kneipen in Köln weigern sich, im Winter die Fußball-WM 2022 in Katar zu übertragen. Ein Überblick, welche Lokalitäten das Turnier boykottieren.

Köln – Normalerweise sind die großen Fußball-Turniere wie Welt- und Europameisterschaften nicht nur für Fußballfans, sondern auch für Gastronominnen und Gastronomen extrem wichtig. Spielt beispielsweise die deutsche Nationalmannschaft, harren Fans in der Regel stundenlang in Kneipen und anderen Lokalitäten aus, um die Partie beim Public Viewing zu verfolgen – und lassen in der Zwischenzeit natürlich mit dem ein oder anderen Getränk auch ordentlich die Kassen klingeln. In diesem Winter, wenn ab dem 20. November 2022 die Fußball-WM in Katar angepfiffen wird, ist dies auch in Köln jedoch anders.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft um İlkay Gündoğan bei der Katar-WM werden in vielen Kölner Kneipen nicht zu sehen sein (IDZRW-Montage). © Marijan Murat/dpa & Christian Charisius/dpa

Aufgrund erheblicher Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberstaat sowie tausenden Arbeitern, die bei den Stadionbauarbeiten verstorben sind, boykottieren etliche Lokalitäten das weltgrößte Fußballturnier. Auch die Stadt Köln hat angekündigt, kein Public Viewing auszurichten. Eine Auswahl, welche Kölner Kneipen am Katar-Boykott teilnehmen.

Köln: Bagatelle entscheidet sich gegen Katar-WM – „lange gehadert“

Die Kölner Kneipe „Bagatelle“ hat laut eigenen Aussagen „lange gehadert, ob wir die WM 2022 in der Bagatelle Bar zeigen“ könne – am Mittwoch, 19. Oktober dann die Entscheidung: keine Übertragung der Katar-Partien. Stattdessen zeigt die Bagatelle vom 19. November bis zum 16. Dezember große Fußballspiele aus der Vergangenheit, beispielsweise das WM-Finale 1990 zwischen den Niederlanden und Deutschland oder das WM-Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland 2014. Tipp: Wer beim Fußball auf viele Tore steht, dürfte gerade bei diesem Halbfinale auf seine Kosten kommen.

Bagatelle Köln Adresse Teutoburger Straße 17, 50678 Köln

Gottes Grüne Wiese hat Entscheidung getroffen – „Wir boykottieren dieses Turnier“

„Liebe Menschen, die Entscheidung steht: Bei uns wird im Winter kein Spiel der WM in Katar zu sehen sein. Wir boykottieren dieses Turnier, weil die Zustände im Gastgeberland nicht mit unseren Vorstellungen von menschlichem Zusammenleben vereinbar sind“, begründet „Gottes Grüne Wiese“ unweit des Brüsseler Platzes in Köln seine Entscheidung. „Diese WM ist auf allen Ebenen völlig absurd und da machen wir nicht mit“, schreibt die gerade bei Fans des 1. FC Köln extrem beliebte Fußballkneipe.

Gottes Grüne Wiese Adresse Bismarckstraße 53, 50672 Köln

Keine Katar-WM in der Kneipe Zum Goldenen Schuss – Turnier „ein dem Fußball unwürdiges Vorhaben“

Die Fußballkneipe „Zum Goldenen Schuss“ im Brüsseler Viertel will mit dem Winter-Turnier ebenfalls nichts zu tun haben. Auf Facebook teilte sie das Event „KEIN WM-Studio Zum Goldenen Schuss“ und schreibt: „Das WM-Turnier 2022 in Katar ist ein dem Fußball unwürdiges Vorhaben! Es werden so viele Gebote der sportlichen und politischen Fairness verletzt, dass es uns unverantwortlich erscheint, an diesem Ereignis teilzuhaben“. Keine Katar-WM im „Schuss“ also.

Zum Goldenen Schuss Adresse Antwerpener Straße 38, 50672 Köln

„Low Budget“ ist bei Katar-WM „komplett raus“ – kein Public Viewing auf Aachener-Straße-Kneipe

Das „Low Budget“ auf der Aachener Straße hält es kurz: „Wir sind da komplett raus aus der WM-Nummer“, schreibt die Lokalität auf ihrer Facebook-Seite. Den Grund kann man sich angesichts des dazu geposteten „#Boycott Qatar 2022“-Bildes denken. „Warum nicht die Beer Pong Weltmeisterschaft 2022 live aus dem Low Budget streamen? Ich denke, dafür gibt es ein Publikum“, schreibt ein User daraufhin. Wäre doch auch mal was.

Low Budget Adresse Aachener Straße 47, 50674 Köln

Reissdorf im Moselstübchen verzichtet auf Katar-Übertragung – und feiert lieber Karneval

Auch das „Moselstübchen“ auf der Landmannstraße in Köln-Ehrenfeld verzichtet auf eine Übertragung der WM-Spiele aus Katar. In der Regel zeigt man hier jedoch die Spiele des 1. FC Köln, sodass Fußballfans durchaus auf ihre Kosten kommen. Nur eben nicht zur WM in der Wüste.

Reissdorf im Moselstübchen Adresse Landmannstraße 3, 50825 Köln

Kneipe Lotta auf dem Kartäuserwall – Lesung statt Public Viewing zur Katar-WM

Über dem Eingang des „Lotta“ (Kartäuserwall) prangt bereits eine „Boycott Qatar“-Fahne – damit dürfte klar sein, dass die Fernseher und Leinwände ab dem 20. November ausbleiben. „Stattdessen wird es bei uns ein Alternativprogramm zur WM geben. Mehr dazu demnächst. Haltet euch aber schon mal Dienstag, den 22.11. (19 Uhr) frei. Am 22.11. findet in der Lotta eine Veranstaltung mit Dietrich Schulze-Marmeling statt, dem Autor des Buches „Boykottiert Katar! – Warum wir die FIFA stoppen müssen“, so die Kneipe.

Lotta Adresse Kartäuserwall 12, 50678 Köln

„Mühlen Kölsch“-Kneipen lassen Fernseher zur Katar-WM aus – „Können nicht so tun, als sei alles gut“

Auch die Brauerei Mühlen Kölsch hat entschieden, die Katar-WM in ihren Lokalitäten nicht zu zeigen. Dazu gehört unter anderem das beliebte „Brauhaus zur Malzmühle“ am Heumarkt in Köln. „Wir können nicht einfach die Ukraine-Flaggen an unserer Fassade gegen Deutschland-Fahnen austauschen und so tun, als sei alles gut! Die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland und das Leid der zahlreichen Gastarbeiter sind nicht mit unseren Werten vereinbar“, heißt es in einer Begründung.

Brauhaus zur Malzmühle Adresse Heumarkt 6, 50667 Köln

Boykott der Katar-WM in Köln? Einige Kneipen noch unsicher – „prüfen das derzeit“

Während einige Kölner Kneipen den Boykott also bereits angekündigt haben, sind andere Lokalitäten noch unschlüssig, ob sie ihre Fernseher und Leinwände anwerfen sollen. „Derzeit beschäftigen wir uns noch nicht mit der WM im Winter“, erklärt beispielsweise das „Haus Unkelbach“ auf 24RHEIN-Nachfrage; das „Gaffel am Dom“ erklärt, ebenfalls auf Nachfrage: „Das Gaffel am Dom befindet sich noch in der Findungsphase.“

Das „Haus BöhMer“ in Köln-Kalk hingegen hatte bereits angekündigt, die Spiele in jedem Fall übertragen zu wollen. „Wir freuen uns auf das Turnier“, so Inhaber Dieter Bucklitsch gegenüber 24RHEIN. (mo)