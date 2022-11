Glühweinwanderung durch Köln: Wo es Glühwein „to go“ gibt

Von: Sofia Popovidi

Teilen

Viele Viertel und Stadtteile in Köln machen 2022 wieder bei der Glühweinwanderung mit. (Symbolbild) © Dwi Anoraganingrum/Imago

Auch 2022 gibt es in zahlreichen Kölner Vierteln eine Glühweinwanderung. An Bars und Kneipen kann man sich dann Glühwein „to go“ holen.

Köln – Die Glühweinwanderung ist 2020 aus der Not heraus entstanden, als die Gastronomie wegen der Corona-Pandemie schließen musste. Doch auch in diesem Jahr gibt es die Glühweinwanderung wieder. Bars und Kneipen in Köln haben sich zusammengetan und eine Wanderroute geplant, bei der man an jeder Station einen Glühwein „to go“ kaufen kann. Auch das Agnesviertel, das Belgischen Viertel, das Kwartier Latäng und die Südstadt bieten Routen für die eigene Glühweinwanderung an.

24RHEIN zeigt alle Glühweinwanderungen in Köln im Überblick.

Neben den Kölner Weihnachtsmärkten ist das Glühwein-Hopping eine gute Alternative für diejenigen, die den Menschenmassen entfliehen wollen. (spo)