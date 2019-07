Kleinflugzeug stürzt in „Bauhaus“-Baumarkt - drei Tote

Die Einsatzfahrzeuge am Absturzort des Kleinflugzeugs am „Bauhaus“-Baumarkt in Bruchsal.

Ein Kleinflugzeug ist in Baden-Württemberg abgestürzt und in einen Baumarkt gekracht. Mindestens drei Menschen sind ums Leben gekommen.

In Bruchsal in Baden-Württemberg ist am Samstag ein Kleinflugzeug abgestürzt und gegen die Fassade eines Baumarktes der Kette „Bauhaus“ geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kamen dabei drei Menschen ums Leben. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Der Baumarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Bruchsal.

Flugzeug stürzt in Baumarkt: Unglück am Samstagmittag

Wie ein Polizeisprecher sagte, stürzte die Maschine um kurz vor 13.00 Uhr in die Fassade eines „Bauhaus“-Baumarkts. Angaben zu möglichen Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Polizei und Rettungskräfte waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Flugunfall in Bruchsal: Ursache für Baumarkt-Absturz unklar

Die Absturzursache ist noch unklar. Möglicherweise gab es Probleme beim Lande- beziehungsweise Startmanöver am nur wenige hundert Meter entfernten Flugplatz, schreibt die Zeitung weiter. In Kürze hier mehr.

dpa/AFP/frs

Erst am Donnerstag ereignete sich ein schlimmes Flugzeugunglück in Leutasch (Tirol) im Wettersteingebirge. Hier verloren drei Menschen ihr Leben, wie Merkur.de* berichtete.

