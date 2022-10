Kita-Zimmerdecke in Rheinland-Pfalz eingestürzt – Kinder hatten Schutzengel

Von: Peter Kiefer

Die eingestürzte Akustikdecke in der Ludwigshafener Kita Nord in der Kanalstraße. © Martin Hartmann/Stadt Ludwigshafen

Dramatische Szenen in einer Kita in Rheinland-Pfalz. In einem Aufenthaltsraum ist die Zimmerdecke herunter gebrochen. Lesen Sie hier, warum die Kinder riesiges Glück hatten:

Glück im Unglück in einer Kita in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz)! In der Kindereinrichtung ist eine schwere Zimmerdecke heruntergebrochen, als Kinder und Personal schon zu Hause waren. Um welche Kita es sich handelt und wie es dort jetzt weitergeht, darüber informiert die Stadt. Die Kindertagesstätte bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres geschlossen.

LUDWIGSHAFEN24 kennt die Hintergründe und zeigt die zerstörte Kita in Ludwigshafen.

Lesen Sie auch, wie die Stadtverwaltung reagiert und warum durch den schlimmen Vorfall jetzt Dutzende öffentliche Gebäude auf dem Prüfstand stehen. (pek)