Kein Wonnemonat Mai? Experte gibt erste Wetter-Prognose

Von: Teresa Knoll

Der Mai ist mit Feiertagen und viel Sonne meist der ideale Ausflugsmonat. Ein Wetter-Experte bremst mit seiner Vorhersage jedoch die Vorfreude. Lesen Sie hier mehr:

Weil der April 2023 mit einem Mix aus Sonne, Wolken, Regen und Sturm aufwartet, fiebern sicher viele dem Mai entgegen, der normalerweise überwiegend freundlich ausfällt. Mit seinen Feiertagen ist er der ideale Monat, um Tagesausflüge zu machen und die aufblühende Natur zu genießen – sofern das Wetter mitspielt. Der Experte von wetter.de wagt eine erste Vorhersage für den Wetter-Trend im Mai – mit ernüchterndem Ergebnis.

HEIDELBERG24 verrät, wie der Wetter-Trend für den Mai aussieht – und warum es wohl kein Wonnemonat wird.

Einigermaßen verlässliche Aussagen über das Wetter können laut Experten etwa bis zu drei Tage im Voraus getroffen werden. Alles, was darüber hinausgeht, sind eher Wetter-Trends. Modelle treffen oftmals Vorhersagen für die nächsten 14 Tage. Doch „je weiter wir in die Zukunft schauen wollen, desto schwieriger werden verlässliche Aussagen“, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). (resa)