Eine Zivilstreife fährt ein Rennen mit einem Audi TT und zwei 3er BMW - und der Sieger ist...

Kassel - Kuriose Situation in Kassel: Eine Zivilstreife der Polizei klemmt sich an drei PS-Prollos, die mit Auto TT und zwei 3er BMW mitten in der Stadt ein Rennen fahren. extratipp.com* berichtet darüber. Lesen Sie mal, wie der Sieger lautet...

Kassel: Audi TT und 3er BMW fahren ein illegales Autorennen

Freitagabend in Kassel. Anwohner beschweren sich bei der Polizei, dass ein paar Auto-Rowdys mit dem Gas spielen und durch die Stadt jagen. Die Beamten schicken eine Zivilstreife los. Und tatsächlich: Die Ordnungshüter stehen gegen Mitternacht an der Kreuzung Dresdner / Sandershäuser Straße hinter einem Audi TT (225 PS) und einem 3er BMW (230 PS). Während die Fahrer die Motoren aufheulen lassen, gesellt sich ein weiterer 3er BMW (325 PS) dazu und stellt sich neben die Zivis.

Zivis der Polizei Kassel jagen Audi TT und 3er BMW hinterher

Als die Ampel auf Grün springt, treten die drei Irren aufs Gas und preschen mit dem Audi TT und den beiden 3er BMW durch die Nacht. Mit unglaublichen 160 Kilometer pro Stunde ballern die Raser durch Kassel, überholen sich dabei auf riskante Art und Weise und setzen ihr Leben und das von Unbeteiligten leichtfertig aufs Spiel! Erst nach einem Kilometer drosseln die Autonarren das Tempo. Das nutzen die Zivis, die inzwischen Verstärkung gerufen haben, setzen ihren Wagen vor das Trio und bremsen die Raser aus.

Raser in Audi TT und 3er BMW müssen Schlüssel der Polizei Kassel geben

Die drei Männer werden in Kassel kontrolliert, die Autoschlüssel für Audi TT und 3er BMW müssen sie abgeben. Die Irren erwartet nun eine Ermittlung wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeug-Rennen, wie es im Beamtendeutsch heißt. Die Schlüssel für ihre Protz-Karren durften die Rowdys erst am Samstagmorgen abholen.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.