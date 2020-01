Kassel: Vermisster 36-Jähriger wieder da - Zeugen gaben den entscheidenden Hinweis

Der 36-Jährige war aus einer Psychiatrie verschwunden und wurde dringend gesucht - am Samstagabend wurde er in der Kasseler Innenstadt gefunden.

Die Polizei Kassel hat nach einem vermissten Mann in Kassel gesucht. Er wurde in der Innenstadt von Beamten in Obhut genommen.

Update, 05.01.2020, 10.05 Uhr: Der vermisste Amre E. ist wieder aufgetaucht. Polizeibeamte haben ihn in den späten Abendstunden am Samstag (04.01.2020) in der Kasseler Innenstadt in Obhut genommen.

Zeugen hatten zuvor gemeldet den 36-Jährigen dort gesehen zu haben. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Erstmeldung, 03.01.2020, 15.19 Uhr: Die Polizei Kassel sucht nach dem vermissten Amr E. Der 36-Jährige verließ am Dienstagmittag (31.12.2019) die Psychiatrie im Kasseler Stadtteil Niederzwehren. Das teilt Polizeisprecher Matthias Mänz vom Polizeipräsidium Nordhessen mit.

Vermisst in Kassel: Für den Vermissten liegt ein richterlicher Unterbringungsbeschluss vor

In dem Krankenhaus in Kassel wurde der Vermisste behandelt. Amr E. benötigt laut Polizei dringend ärztliche Hilfe und Medikamente. Für den Vermissten liegt ein richterlicher Unterbringungsbeschluss vor.

Der Vermisste sollte nicht angesprochen werden

Die Polizei warnt davor, den Vermissten anzusprechen. Da Amr E. seine Medikamente nicht einnimmt, könnte er sich aggressiv verhalten.

Wer den 36-Jährigen sieht, sollte umgehend die Polizei in Hessen informieren. Der Vermisste hielt sich laut den Beamten zuletzt in der Kasseler Innenstadt auf.

Vermisster in Kassel: Beschreibung des Mannes - Polizei sucht ihn

Amr E. ist 1,75 Meter groß und schlank. Die Polizei vermutet, dass Amr. E. schwarze zurückgegelte Haare hat. Vermutlich trägt der Vermisste komplett schwarze Kleidung.

Hessen: Die Polizei bittet um Hinweise über Aufenthaltsort vom Vermissten

Die bisherige Fahndung der Ermittler in Kassel nach dem Vermissten blieb ohne Erfolg. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo hoffen nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei Kassel nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort von Amr E. entgegen unter der Telefonnummer 0561/9100. Wer den 36-Jährigen sieht, sollte Abstand zum Vermissten halten und die Polizei sofort unter der Notrufnummer 110 verständigen.

von Jan Wendt