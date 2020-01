Vermisst: Wo ist Fred T.? Kasseler könnte orientierungslos sein

Die Kasseler Polizei sucht den 58-jährigen Fred T. aus dem Kasseler Stadtteil Wehlheiden. Der Mann ist aufgrund einer Erkrankung dringend auf seine Medikamente angewiesen

Ein Freund meldete den 58-Jährigen aus dem nordhessischen Kassel als vermisst.

Letzter Kontakt zu Fred T. war am Freitag ( 03.01.2020 ) - er hat unerwartet seine Wohnung verlassen.

Der 58-Jährige ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Ohne die Einnahme seiner Medikamente könnte der 58-Jährige orientierungslos sein, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. Laut Mänz fiel am Sonntagabend einem Freund auf, dass der 58-Jährige seine Wohnung unerwartet verlassen hatte.

Letztmalig Kontakt zu Fred T. bestand am vergangenen Freitag. Seitdem scheiterten alle Kontaktversuche durch Angehörige und Freunde, was für den 58-Jährigen ungewöhnlich sein soll. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise darauf, wo sich Fred T. aufhalten könnte.

Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Fred T.

Die für Vermisstenfälle zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kripo bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

So sieht der Vermisste aus:

Fred T. ist etwa 1,75 Meter groß, wiegt etwa 90 Kilogramm, hat zurzeit eine Glatze und einen Bauchansatz. Welche Bekleidung der 58-Jährige momentan tragen könnte, ist nicht bekannt.

Wer Fred T. seit Freitag gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich unter Tel. 05 61/9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle.

