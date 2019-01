Messer-Attacke in Straßenbahn: Unbekannter sticht 38-Jährigen nieder – Polizei sucht diesen Mann

Ein Mann hat am Silvestertag in Kassel einen 38-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Der Mann hatte in einer Regiotram in der Kasseler Nordstadt gegen die Tür gespuckt, woraufhin ihn das spätere Opfer höflich zurechtgewiesen habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann hatte in einer Regiotram in der Kasseler Nordstadt gegen die Tür gespuckt, woraufhin ihn das spätere Opfer höflich zurechtgewiesen habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

Wie HNA.de* berichtet, wurde das Opfer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

Messer-Attacke in Kassel: Tat ereignete sich auf der Linie 1

Die Tat ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Linie 1 auf der Holländischen Straße stadtauswärts zwischen den Haltestellen Hauptfriedhof und Wiener Straße. Der mutmaßliche Täter verließ die Tram an der Wiener Straße in Richtung Helmholtzstraße in unbekannte Richtung.

Eine genaue Täterbeschreibung hat HNA.de* veröffentlicht.

