Tödlicher Unfall im Kreis Kassel: Motorrad kollidiert frontal mit Bus – Straße wieder freigegeben

Update vom Montag, 08.06.2020, 21.07 Uhr: Am heutigen Montag (08.06.2020) ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Kreisstraße 47, zwischen Grebenstein-Burguffeln und Calden (Landkreis Kassel). Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichteten, konnte die Identität des tödlich verletzten Motorradfahrers inzwischen geklärt werden.

Kreis Kassel: Tödlicher Unfall - Identität geklärt

Es handelt sich um einen 59-Jährigen aus Vellmar. Er war gegen 13:05 Uhr auf seinem Weg von Calden nach Burguffeln (Landkreis Kassel) auf der Landstraße aus noch ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden.

Der 53 Jahre alte Fahrer des Busses wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus in Kassel gebracht. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Sowohl der Bus als auch das Motorrad waren erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die eingesetzten Beamten stellten beide Fahrzeuge für die weiteren Ermittlungen sicher. Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde zudem ein Gutachter beauftragt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 20 Uhr an.

Kreis Kassel: Tödlicher Unfall

Update vom Montag, 08.06.2020, 15.05 Uhr: Gegen 13.10 Uhr am Montag (08.06.2020) ereignete sich auf der Kreisstraße K47 zwischen Calden und dem Grebensteiner Ortsteil Burguffeln im Landkreis Kassel ein tödlicher Unfall. Dabei kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Bus.

Kreis Kassel: Tödlicher Unfall - Motorradfahrer kollidiert mit Bus

Der Fahrer des Motorrads wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Identität ist momentan noch nicht eindeutig geklärt. Wie die Polizei Hofgeismar (Landkreis Kassel) berichtet, war der Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen von Calden kommend in Richtung Burguffeln unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er auf der K47 frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen.

Der Busfahrer wurde bei dem Unfall vermutlich eher leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Kassel gebracht.

Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt. Die K47 im Landkreis Kassel ist wegen des Unfalls weiterhin in beide Richtungen voll gesperrt.

Kreis Kassel: Schwerer Unfall - Straße voll gesperrt

Erstmeldung vom Montag, 08.06.2020: Grebenstein – Bei Calden im Landkreis Kassel ist ein schwerer Unfall passiert. Laut Polizei sind ein Bus und ein Motorrad involviert. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Kreisstraße K47 zwischen Calden und dem Ortsteil Burguffeln.

Derzeit ist die K47 in beide Richtungen voll gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz. Nähere Informationen liegen der Polizei zufolge noch nicht vor. Die Polizei vermeldete den Unfall wegen eines Übermittlungsfehlers zunächst bei Grebenstein im Landkreis Kassel, korrigierte die Angaben dann allerdings in der Folge-Mitteilung.

