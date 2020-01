Herkules, Bergpark, Grimmwelt: So schneiden Kassels Sehenswürdigkeiten bei Touristen ab

Kasseläner, Kasselaner und Kasseler wissen: Der Herkules ist immer eine Reise wert. Aber ist das Ausflugsziel auch bei Berlinern, Münchnern und Hamburgern beliebt?

Die Kasseler Sehenswürdigkeiten sind bei vielen Besuchern sehr beliebt.

sind bei vielen Besuchern sehr beliebt. Der Herkules glänzt als „imposantes Bauwerk".

Die Karlsaue kratzt bei Google an der 5-Sternen-Marke.

Dass der Herkules eine Reise wert ist, das wissen wir als Kasseläner, Kasselaner und Kasseler natürlich. Nur: Wissen das auch die Hamburger, die Münchner, die Berliner? Suchen sie ein geeignetes Ausflugsziel, bedienen sich viele von ihnen im Internet. Auch wenn die Beurteilungen dort stets mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind, orientieren sich doch viele Reiselustige an den Bewertungen dort.

Kassels Sehenswürdigkeiten kommen in der Regel gut an

Die Noten und Kommentare sind als Gradmesser daher nicht zu unterschätzen. Deshalb haben wir uns mal umgesehen, wie die Kasseler Sehenswürdigkeiten im Internet und dort speziell bei Google und beim bekanntesten Bewertungsportal Tripadvisor so abschneiden.

Was finden die Kommentatoren gut? Was schlecht? Welche Verbesserungsvorschläge machen sie? Insgesamt lässt sich sagen: Kassels Anziehungspunkte kommen in der Regel gut weg.

Der Herkules ist bei den Besuchern sehr beliebt

Der Kasseler Herkules – der einen Zwilling in Heidelberg hat* – schneidet bei den Besuchern in der Regel sehr gut ab. In Erinnerung bleiben: der grandiose Ausblick, die Möglichkeiten für Fotografen und das imposante Bauwerk. Auszüge aus den Netz-Kommentaren:

+ Der Herkules im Bergpark Wilhelmshöhe zählt zu den Kasseler Wahrzeichen. © Swen Pförtner/dpa

„Ein Aufstieg, der sich auch bei schlechtem Wetter lohnt. Fitness sollte aber vorhanden sein.“

„Von hier oben hat man einen super Blick über ganz Kassel. Aber der Herkules alleine ist schon ein Grund, hier hochzufahren. Ein imposantes Bauwerk.“



„Einziger Nachteil ist, dass es bei gutem Wetter inzwischen leider sehr voll ist. Nichts für Leute mit Platzangst.“



„Sogar bei Nebel ist der Herkules beeindruckend.“



„Eine beeindruckende Darstellung männlicher Eitelkeit.“



„Wenn kein Wasser läuft, finde ich es schöner. Wenn Wasserspiele sind, ist es für mich zu viel Trubel."

Impressionen von den beleuchteten Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe

Video

Der Herkules wird bei Google im Durchschnitt mit 4,6 Sternen bewertet

Google: 4,6 von 5 Sternen, 4 777 Bewertungen

Tripadvisor: 4,5 von 5 Sternen, 726 Bewertungen

Der Besuch des Bergparks als "gigantisches Erlebnis"

Wer den Kasseler Bergpark erleben möchte und nur einen Tag Zeit hat, der muss sich eigentlich schon im Vorfeld entscheiden, was er sich eigentlich ansehen möchte. Denn alles ist kaum zu schaffen. Ebenso umfassend sind auch die Bewertungen im Netz. Einige Beispiele:

+ Schloss Wilhelmshöhe, Löwenburg und Wasserspiele: Im Bergpark Wilhelmshöhe ist für jeden etwas dabei. © Pia Malmus

„Man erkundet ihn am besten vom Herkules in Richtung Stadt. Da geht es immer bequem bergab. In anderer Richtung muss die Kondition stimmen.“

in Richtung Stadt. Da geht es immer bequem bergab. In anderer Richtung muss die Kondition stimmen.“ „Gigantisches Erlebnis. Unbedingt an einem der Wasserspieltage kommen. Faszinierend, was man mit so alter Technik geschaffen hat.“



„Taschenlampe mitbringen, weil wenn es dunkel ist, kann man nichts sehen.“



„Die Wasserspiele beginnen um 14.30 Uhr; mit dem Auto sollte man spätestens um 13 Uhr dort sein, sonst ist ein Parkplatz nicht mehr garantiert.“



„Sehr schlechter Internetempfang. Man konnte keine Bilder verschicken.“



„Ältere Menschen fallen ständig hin, wegen zu schlechter Beleuchtung.“



„Die Rüstungskammer der Löwenburg war super spannend für unsere Kinder, ein interessantes Bauwerk.“

Der Weißensteinflügel im Schloss Wilhelmshöhe wird für 11 Millionen Euro saniert.*

Der Bergpark

Google: 4,7 von 5 Sternen, 9986 Bewertungen

Die Wasserspiele

Google: 4,7 von 5 Sternen, 299 Bewertungen

Tripadvisor: 4,5 von 5 Sternen, 272 Bewertungen



Das Schloss Wilhelmshöhe

Tripadvisor: 4,5 von 5 Sternen, 396 Bewertungen

Die Löwenburg

Google: 4,4 von 5 Sternen, 751 Bewertungen

Tripadvisor: 4 von 5 Sternen, 189 Bewertungen

Die Neue Galerie schneidet bei vielen Kommentatoren gut ab

Zur documenta ist die Neue Galerie Pflichtprogramm. Mit „about: documenta“ ist die Weltkunstausstellung irgendwie jetzt immer präsent. Das gefällt den Kommentatoren der Neuen Galerie:

+ Auch die Neue Galerie ist bei Besuchern beliebt. © Uwe Zucchi/dpa „Wer Beuys-Fan ist, wird begeistert sein.“

„Wunderschön, in einem tollen Gebäude wird eine wirklich gute und umfangreiche Sammlung präsentiert. Außerdem überhaupt nicht überlaufen, als ich dort war.“



„Wer Wert auf einen Gang durch die Kunstepochen legt, ist hier gut aufgehoben.“



„Nicht nur zur documenta ein Highlight.“



„Besucher sollten ausgeruht sein, setzen kann man sich im Museum nicht.“



4,5 Sterne bei Google für die Neue Galerie

Google: 4,5 von 5 Sternen, 228 Bewertungen

Tripadvisor: 4 von 5 Sternen, 43 Bewertungen



Die Grimmwelt hat sich als Ausflugsziel etabliert

Obwohl die Grimmwelt erst 2015 eröffnet hat, hat sie sich etabliert. Sie bekommt meist gute Bewertungen. Auszüge:

+ Die Grimmwelt hat sich als Ausflugsziel etabliert. © Lothar Koch

„Wir waren begeistert von der Ausstellung. Es gibt viel zu lesen, und deshalb sollte man Zeit mitbringen.“

„Tolle Aussicht vom Dach über die Südstadt von Kassel. Vor allem das Restaurant und das Café im Sommer im Garten sind einen Besuch wert.“



„Mit Kindern würde ich erst ab einem Altern von 10 hingehen.“

Über 1000 Grimmwelt-Bewertungen bei Google

Google: 4,2 von 5 Sternen, 1036 Bewertungen

Tripadvisor: 4 von 5 Sternen, 168 Bewertungen

Die Grimmwelt feiert 2020 ihren fünften Geburtstag.

Die Karlsaue ist als Erholungsort beliebt

Die Karlsaue lockt vor allem Spaziergänger, auf Siebenbergen kommen auch Gartenfans auf ihre Kosten. Auszüge aus den Kommentaren:

+ Die Karlsaue lockt viele Spaziergänger an. © privat/nh „Ein tolles Ausflugsziel mit und ohne Kind, mit und ohne Hund.“

„Auch ein Abstecher über die Fulda-Brücken in die Buga-Anlage ist zu empfehlen.“



„Ein großartiger Platz zum Erholen.“



„Einfach toll – die Größe und die Weite. Traumhaft. Auch bei Regen."

Die Karlsaue kratzt bei Google an der 5-Sternen-Marke

Google: 4,7 von 5 Sternen, 3141 Bewertungen

Tripadvisor: 4,5 von 5 Sternen, 96 Bewertungen



Das Fridericianum: Ein beeindruckendes Museum

Nicht nur zur documenta beeindruckt das Fridericianum. Das zeigt ein Blick auf die Bewertungen im Internet. Auszüge:

+ Das Fridericianum wird bei Google im Durchschnitt mit 4,4 Sternen bewertet. © Dieter Schachtschneider „Bei der langen Nacht der Museen besucht. Tolles Flair."

„Immer wieder wundervolle Kunstausstellungen auf sehr hohem Niveau."



„Schöner frühklassizistischer Museumsbau."



„Schöne Location zum Heiraten im Turm."



„War nicht so mein Geschmack."



„Zur documenta 14 hier gewesen. Bin sehr begeistert. Auch die Location selbst ist besonders und interessant aufgebaut mit seinen Türmen."

Das Fridericianum wird bei Google im Durchschnitt mit 4,4 Sternen bewertet

Google: 4,4 von 5 Sternen, 555 Bewertungen

Tripadvisor: 4 von 5 Sternen, 44 Bewertungen



Von Florian Hagemann und Kathrin Meyer



*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes