Tote in Kasseler Wohnheim waren 19 Jahre alt - Anzeichen für Gewaltverbrechen

Nach dem Fund zweier Leichen im Kasseler Unispace gibt der Staatsanwalt Andreas Thöne am Freitagmorgen bekannt: Es gibt Anzeichen für ein Gewaltverbrechen.

Update vom 9. November: Vor dem Haus ließ nur ein Polizeifahrzeug darauf schließen, dass dort etwas Schlimmes passiert sei. Viele Bewohner zeigten sich bestürzt. Einige hatten noch nichts von der Tat mitbekommen oder davon erfahren, als die Polizei an ihren Wohnungen geklingelt habe.

Bisher war nur sicher, dass die Frau 19 Jahre alt gewesen ist und in dem Wohnheim lebte. Nun gaben die Ermittler gegenüber der dpa bekannt: Auch der tot aufgefundene Mann war 19 Jahre alt. Er war nicht in der Wohnung gemeldet. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, ist noch unklar.

Thöne nannte bisher keine weiteren Einzelheiten. Im Lauf des Tages sollen die Leichen einer Frau und eines Mannes, die am Donnerstag in dem Wohnheim am Ostring in Kassel gefunden worden sind, obduziert werden, um die Todesursache zu klären.

Kassel: Mann und Frau tot in Studentenwohnheim aufgefunden

Meldung vom 8. November: Drama in einem Studentenwohnheim: In einer Kasseler Unterkunft sind am Donnerstag zwei Menschen tot aufgefunden worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann. Die Frau soll in dem Wohnheim im Stadtteil Wesertor gelebt haben. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus, wie *HNA.de berichtet.

*HNA.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.