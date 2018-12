Polizei blitzt Raser im Mercedes AMG - Ergebnis der Messung sorgt für Kopfschütteln

Was mag nur in dem Kopf dieses Rasers vorgegangen sein? Unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit er in seinem Mercedes AMG gemessen wurde.

Kassel - Die Polizei hat in der Nähe von Kassel einen Raser in seinem Mercedes AMG geblitzt - das Ergebnis der Messung sorgt für Fassungslosigkeit. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Raser in Mercedes AMG nahe Kassel geblitzt

Die Polizei hat am Samstag auf der Bundesstraße 3 bei Nörten-Hardenberg (etwa 60 Kilometer nordöstlich von Kassel) eine groß angelegte Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Mehr als vier Stunden wurde geblitzt, während dieser Zeit zählten die Beamten 1355 Fahrzeuge, die den Kontrollpunkt passierten. Davon waren insgesamt 67 Autofahrer zu flott in der Hunderter-Zone unterwegs - darunter der Fahrer eines Mercedes AMG.

Polizei Kassel: Das droht Mercedes-AMG-Fahrer

Ein Fahrer war in der Nähe von Kassel besonders dreist. Der war mit seinem Mercedes AMG 220 Kilometer pro Stunde unterwegs, also 120 km/h zu schnell! Auf den Raser warten laut Pressemeldung der Polizei nun 600 Euro Geldstrafe, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Auf den unrühmlichen Plätzen zwei und drei der Geschwindigkeitsübertretungen waren ein weiterer Mercedes (162 km/h) und ein Porsche (153 kmh/h).

Mercedes AMG in Kassel geblitzt: Haustuner aus Baden-Württemberg

Bei AMG handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Daimler AG. Die Firma wurde 1967 von Hans Werner Aufrecht und Erhard Melcher in Großaspach gegründet - woraus sich auch die Abkürzung herleitet. Inzwischen sitzt der hauseigene Mercedes-Tuner in Affalterbach (Baden-Württemberg). Die Top-Motoren von AMG leisten mehr als 600 PS. Am Dienstag staunen die Leser über diese Meldung: Polizei blickt in E-Klasse an Waldweg - und macht Horror-Fund, wieextratipp.com* berichtet.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.