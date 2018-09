Ein Mann stellt seinen VW T6 am Abend vor seinem Haus ab - am nächshten Morgen trifft ihn fast der Schlag.

Ein Mann stellt seinen VW T6 am Abend vor seinem Haus ab - am nächsten Morgen trifft ihn fast der Schlag. Die Polizei ermittelt.

Kassel - Im Kasseler Stadtteil Brasselsberg hat es in der Nacht zu Mittwoch gleich zwei Vorfälle gegeben, die nun das Polizeipräsidium Nordhessen beschäftigen. Das berichtet extratipp.com *.

Kassel: Mann stellt VW T6 vor Haus ab - am Morgen trifft ihn fast der Schlag

Ein Mann stellte dabei gegen 19 Uhr am Dienstag (4.09.) seinen beigefarbenen VW T6 mit dem Kennzeichen WOB-DH 673 in der Straße "Am Eichelgarten" vor seinem Haus ab. Als er am nächsten Morgen gegen 7 Uhr die Türe öffnete und zu seinem Wagen laufen wollte, traf ihn beinahe der Schlag: Dort, wo das Auto im Wert von ca. 90.000 Euro stand, herrschte gähnende Leere. "Auffällig an diesem Fahrzeug sind die komplett dunklen Scheiben und der Fahrradträger am Heck", so die Polizei.

Sofort alarmierte der Mann aus Kassel die Polizei. Die Beamten wunderten sich: Fast zeitgleich meldete sich ein anderer Besitzer aus Kassel bei den Beamten, dem ebenfalls ein VW T6 gestohlen wurde. Der weiß-rote Van im Wert von ca. 70.000 Euro wurde zwischen 22 und 7 Uhr in der Nordhäuser Straße in Kassel gestohlen - also nur ca. 450 Meter entfernt. Das Kennzeichen: KS-ME 9999. Beide Fahrzeughalter bemerkten den Diebstahl erst am nächsten Morgen.

Nun sucht die Polizei Kassel nach Zeugenhinweisen, da erste Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben. Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, soll sich unter 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen melden. Erst kürzlich gab es einen ganz ähnlichen Fall in Kassel, wie extratipp.com* berichtet: Besitzer von seltenem VW Golf GTI trifft fast der Schlag, als er aus dem Haus kommt.

