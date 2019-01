Männer sprechen 16-Jährige an - dann wird es brutal

Zwei Unbekannte rauben eine junge Frau aus - und brechen ihr dabei kaltblütig die Nase.

Kassel - Zwei Männer begegnen einem Mädchen - dann erlebt sie einen Alptraum.

Männer sprechen Mädchen in Kassel an - Alptraum wird wahr

Blutige Attacke in Kassel. Eine 16-Jährige war in der Stadt unterwegs, als ihr am Donnerstag (24. Januar) gegen 18 Uhr zwei Männer entgegenkamen. Ohne Vorwarnung, wie es in der Pressemeldung der Polizei heißt, schlug einer der beiden der jungen Frau ins Gesicht - und brach ihr dabei die Nase! Das Duo ging offenbar recht professionell vor: In Sekundenschnelle raubten sie der Kasselerin das Handy und eine Handtasche der Nobel-Marke "Gucci". Darin waren unter anderem Bargeld, Handschuhe sowie persönliche Dokumente. Dann verdufteten die feigen Schläger.

Polizei Kassel sucht jetzt das feige Schlägerduo mit Täterbeschreibung

Die gesuchten Männer sind zwischen 17 und 20 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Beide Räuber hatten zum Tatzeitpunkt Kapuzenpullover an (blau beziehungsweise schwarz). Einer der Kasseler Täter trug eine olivgrüne Hose, der andere Jeans. Hinweise bitte unter Telefon (0561) 9100.

Die Polizei Kassel wendet sich ausdrücklich an eine ältere Zeugin mit weißen Haaren. Die Brillenträgerin im braunen Mantel hatte der Verletzten geholfen und sie anschließend zu einer Haltestelle begleitet.

