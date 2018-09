Hausmeister macht furchtbare Entdeckung - sofort wird ganze Schule für Tage gesperrt

Ein Kind macht eine Horror-Entdeckung im Rucksack! Sofort wird die ganze Grundschule gesperrt.

Kassel - Diese Entdeckung an der Grundschule in der hessischen Gemeinde Espenau bei Kassel (ca. 5100 Einwohner) hat weitreichende Konsequenzen für 198 Schüler, wie extratipp.com* berichtet. Am Mittwochabend entdeckte der Hausmeister im Schulgebäude mehrere Kakerlaken. Auch im Rucksack eines Kindes war eine der Schaben entdeckt worden. Sofort informierte die Schulleitung in Espenau daraufhin das Gesundheitsamt und den Landkreis. Eine schnell einberufene Krisensitzung kam zu dem Ergebnis, die Schule zu sperren.

Seit Donnerstag ist die Grundschule in Espenau nun geschlossen. An diesem Wochenende (7.09. bis 9.09.) werden Schädlingsbekämpfer das Schulgebäude in der Gemeinde säubern, wie ein Sprecher des Kreises am Freitagmorgen sagte: "Danach wird ein Putzteam das Gebäude grundreinigen." Für die 198 Schüler ist bis nächsten Mittwoch schulfrei. Viele Eltern sind nun besorgt, ob die Kakerlaken auch das Schulessen verunreinigt haben könnten. Doch die Schulleitung gab Entwarnung. Das Essen werde von einem Drittanbieter warm geliefert.

Zwar wird der reguläre Unterricht an der Grundschule Espenau bei Kassel erst am Mittwoch wieder fortgesetzt, die Schule wird den Unterricht am Freitag aber auf den Schulhof verlagern - trotz Regens.

Matthias Kernstock

