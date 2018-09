Irrer missbraucht Pferd mit Messer - extreme Tierquälerei beschäftigt Polizei

Ein Irrer missbraucht ein Pferd mit einem Messer und stellt die Polizei damit vor ein Rätsel.

Kassel - Was für eine miese Tierquälerei! Ein Irrer hat in der Nähe von Kassel ein Pferd mit einem großen Messer missbraucht. Der Unbekannte fügte der 15 Jahre alten Stute einen tiefen Schnitt im Bereich des Afters zu. Darüber berichtet extratipp.com*.

Pferderipper schlägt am helllichten Tag in der Nähe von Kassel zu

Laut Polizei stand das Pferd am Donnerstag auf einer Weide in Korbach-Lengefeld (etwa 50 Kilometer westlich von Kassel). Das Tier - ein Sportpferd - machte eine Reha auf einem dort befindlichen Hof. Gegen 9 Uhr wurde die Stute auf die Koppel geführt. Als eine Tierpflegerin das Pferd gegen 17.30 Uhr zurück in den Stall holen wollte, das Drama: Die Frau bemerkte einen tiefen Schnitt im Bereich des Afters.

Irrer missbraucht Pferd in der Nähe von Kassel mit einem Messer

Offenbar hat ein Irrer das Pferd in der Nähe von Kassel am helllichten Tag mit einem Messer missbraucht. Nach extratipp.com*-Informationen stieß der Tierquäler die Klinge in den After des Tieres und zog dann einen tiefen Schnitt. Dieser soll etwa 25 Zentimeter lang und bis zu 20 Zentimeter tief sein. Erst kürzlich haben wir über einen anderen Fall von Tierquälerei berichtet: Dabei vergewaltigte ein Unbekannter in der Nähe von Limburg ein Pferd zu Tode.

Kassel: 25-Zentimeter-Wunde - Polizei jagt irren Pferderipper

Sofort wurde ein Veterinär hinzugerufen. Der besah das Pferd und veranlasste eine Einlieferung in eine benachbarte Tierklinik. Dort wurde die Stute operiert, Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht. Die Polizei Nordhessen steht nun vor einem Rätsel: Wer ist der Irre, der das Pferd in der Nähe von Kassel mit einem Messer missbraucht hat? Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (05631) 9710.

Matthias Hoffmann