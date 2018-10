Frau will nur eine Zigarette rauchen - jetzt kämpft sie um ihr Leben

Eine Frau (57) will in Kassel nur eine Zigarette rauchen - jetzt kämpft sie um ihr Leben!

Eine Frau will lediglich eine Zigarette rauchen - doch nach einem schlimmen Unglück muss sie jetzt um ihr Leben kämpfen.

Kassel - Tragische Geschichte aus dem nordhessischen Kassel: Eine Frau (57) will nur eine Zigarette rauchen - jetzt kämpft sie um ihr Leben! Darüber berichtet extratipp.com*.

Kassel: 57-Jährige will nur Zigarette rauchen - jetzt kämpft sie um ihr Leben

Wie die Polizei Kassel (Ein Junge ändert sein WhatsApp-Statusbild - sofort gibt es einen Polizeieinsatz in Kassel) berichtet, wollte eine 57 Jahre alte Frau eine Zigarette rauchen. Doch dabei ging etwas schief: Die Kleidung der Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung in der Kohlenstraße fing plötzlich Feuer! Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in eine Spezialklinik eingeliefert wurde. Der Zustand, heißt es in der Pressemeldung der Polizei Kassel, ist kritisch - die Frau kämpft um ihr Leben.

Polizei Kassel: Frau steckte sich wohl versehentlich selbst in Brand

Der Rauchmelder hatte das Pflegepersonal alarmiert, das in das Zimmer der 57-Jährigen stürzte. Dort fanden sie die Frau vor. Rasch wurden Rettungskräfte benachrichtigt, die anrückten. Diese konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern. Die Kripo Kassel geht von einem tragischen Unglück aus, das von der Raucherin wohl selbst verursacht worden war.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.