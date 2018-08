Entfesselter Dobermann hetzt auf Schulhof - dort stehen hilflose Kinder

Ein Dobermann hetzt auf einen Schulhof - dort beginnt er seine Jagd auf die Kinder. Der Hund verletzte nicht zum ersten Mal Grundschüler.

Kassel - Diese Nachricht schockte kürzlich ganz Hessen: Ein Dobermann-Mischling attackierte 60 Grundschüler in Kassel - ein achtjähriger Drittklässler landete aufgrund der schweren Bissverletzungen sogar im Krankenhaus. Jetzt, einige Tage später, folgt die nächste Horror-Meldung: Der Dobermann büxte am Dienstag erneut aus - und machte erneut Jagd auf Grundschüler, wie extratipp.com*berichtet.

Ein kurzer Rückblick: Am 10. August sprang das Tier über den Zaun eines Kasseler Grundstücks. Dort jagte er 60 Drittklässlern hinterher, die eigentlich nur einen schönen Schulausflug erleben wollten. Die vielen Kinder gerieten in Panik - der Dobermann-Mischling biss sich in einem achtjährigen Jungen fest. Der Bub kam sofort in ein Krankenhaus. Drei weitere Kinder wurden ebenfalls leicht verletzt.

Horror in Kassel: Blutrünstiger Dobermann hetzt auf Schulhof - das Grauen beginnt

+ Auf dem Schulhof in Kassel wurden vier Kinder zum Opfer eines Hundes. © Screenshot Google Maps

Damals hieß es, der Hund werde von einem Sachverständigem untersucht. Doch jetzt soll es laut der Polizei erneut zu einem blutrünstigem Angriff in Kassel: Während einer Pause in der Grundschule Harleshausen soll der Dobermann-Mischling gegen 11.45 Uhr auf den Schulhof gestürmt sein. Erst soll das Tier nur an den Bällen interessiert gewesen sein, diesen hinterhergejagt haben. Doch plötzlich sprang der Hund laut der Kasseler Polizei auch an einigen Kindern hoch.

Horror auf Schulhof in Kassel: Dobermann verletzt vier Kinder

Durch die Krallen und "möglicherweise auch von einem Zahn des Hundes" wurden vier Kinder leicht verletzt. Ein fünftes Kind versuchte noch vor dem Hund wegzulaufen - doch stürzte dabei und zog sich Schürfwunden zu. Die Kasseler Grundschule erstatte gegen die 50-jährige Hundehalterin Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung - der Dobermann sei nach dem Vorfall auf dem Schulhof nicht mehr in der Obhut der Frau.

Ein ähnlicher Fall schockierte die extratipp.com*-Leser vor wenigen Wochen: Blutrausch - Schäferhund tötet Hund - dann sind drei Menschen dran

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.