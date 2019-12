Bachelor: Optik-Expertin Jessica aus Kassel will bei RTL ihren Traummann finden

Eine Optikmeisterin aus Kassel will beim Bachelor endlich die große Liebe finden: In der RTL-Kuppelshow versucht Jessica Brauns (29), das Herz eines Ex-Knackis zu erobern.

Ohne Jessica Brauns aus Kassel könnte der Bachelor aufgeschmissen sein. Wenn ab dem 8. Januar die zehnte Staffel der gleichnamigen Kuppel-Show auf RTL ausgestrahlt wird, kann Bachelor Sebastian Preuss aus 22 Kandidatinnen wählen.

Darunter sind Jennifer R., Jenny-Fleur, Jenny-Jasmin, Jenny S., Jenny T., Jessi sowie Denise-Jessica. Die Redakteure des Trash-Formats scheinen eine Vorliebe für Namen zu haben, die mit J beginnen und mit -enny, -essi oder -essica enden.

Optikermeisterin Jessica kann dem Bachelor beim Durchblick helfen

Sie haben ja auch noch Jessica aus Kassel ausgewählt. Die ist passenderweise Optikermeisterin. Vielleicht kann sie dem Bachelor helfen, bei all den ähnlichen Namen nicht den Durchblick zu verlieren. Auch sonst hat die 29-Jährige Eigenschaften, auf die es diesmal ankommen könnte.

Der gelernte Maler und Lackierer Preuss ist Kickbox-Profi und war wegen Körperverletzung schon im Knast. Mit der Nordhessin sollte er sich allerdings nicht anlegen: Brauns hat lange Ju-Jutsu und Taekwondo betrieben.

Man fragt sich, warum die gebürtige Hannoveranerin, die ihren Abschluss an der Max-Eyth-Schule in Kassel gemacht hat, sich das antut. Für Kritiker zelebriert der „Bachelor“ nur „Oberflächlichkeit, Beklopptheit und die Werte der Fünfzigerjahre“. Eher glaubt man an den Weihnachtsmann als daran, hier die große Liebe kennenzulernen.

Bachelor 2020: Jessica aus Kassel will ihren Traummann finden

Trotzdem sagt Jessica aus Kassel, dass sie bei RTL endlich ihren Traummann finden will. Während in ihrem Bekanntenkreis alle schon vergeben sind, ist sie seit drei Jahren Single. „Es kann nicht sein, dass ich niemand Vernünftigen kennenlerne. Beim Bachelor wählt RTL ja immer jemanden aus, der sehr vernünftig ist.“

Für Tinder und andere Dating-Plattformen sei sie zu sehr alte Schule

„Meinen Partner will ich nicht im Internet finden.“ Dann schon lieber vor einem Millionenpublikum im TV. Wie die zehn Doppelfolgen ausgegangen sind, die in Mexiko gedreht wurden, darf sie nicht verraten. Vor der Kamera versuchte Brauns, ganz offen und locker zu sein: „Das kenne ich von meiner Arbeit. Ich habe jeden Tag Kundenkontakt.“

In Kassel leitet sie die Filiale bei Optik Wetzel in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort habe man sich gefreut, dass sie nun beim „Bachelor“ mitmache. „Hoffentlich ist jetzt der Richtige für dich dabei“, habe der Chef zu ihr gesagt.

Jessica Brauns ist nicht die erste Kasselerin beim Bachelor

Brauns ist nicht die erste Kasselerin beim „Bachelor“. Nach der Personal Trainerin Viviane Ottemann 2016 war dort ein Jahr später die Kolumbianerin Kattia Vides zu sehen. 2018 zog Kattia Vides ins RTL-Dschungelcamp und machte Schlagzeilen durch ihre Beziehung mit dem CDU-Kommunalpolitiker Patrick Weilbach.

Heute hat Kattia Vides auf Instagram mehr als 60.000 Abonnenten. Brauns folgen derzeit 3300 Menschen. Die sehen vor allem Urlaubsfotos – von Gran Canaria über Lanzarote bis zum Harz: „Ich liebe das Reisen. Zu Hause fällt mir schnell die Decke auf den Kopf.“

Bei Social-Media nennt sich Jessica Brauns nur Jessy Kosmos

Sowohl bei Instagram als auch bei Facebook nennt sie sich Jessy Kosmos, weil sie sich für Astronomie interessiert. „Schon als Kind habe ich mit meinem Vater Dokumentationen über das Weltall geguckt“, sagt Brauns, die fest davon überzeugt ist, dass es dort draußen intelligentes Leben gibt. Man würde zu gern wissen, was Außerirdische vom „Bachelor“ halten.

Der Bachelor, ab 8. Januar, 20.15 Uhr, auf RTL