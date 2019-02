Autofahrer muss aus Fahrzeug brechen - und rast dann mit 100 km/h los

Ein Mann war am Wochenende so betrunken, dass er nicht mehr gehen konnte. Aber er trat erst recht aufs Gaspedal!

Kassel - Unangenehm! Nicht nur für ihn selbst! In der Innenstadt von Kassel hat sich in der Nacht zum Samstag (26. Januar) ein Mann am Steuer seines Autos übergeben. Gegen 3 Uhr morgens hielt der 45-Jährige seinen Wagen an und erbrach auf die Straße. Vermutlich war sein hoher Alkohol-Pegel die Ursache. Darüber berichtet extratipp.com*.

Kassel: betrunkener Fahrer rast plötzlich los

Ein zweiter Autofahrer bemerkte den Kotz-Autofahrer von Kassel und bot ihm Hilfe an. Der ging aber nicht darauf ein – und raste mit Karacho los! Dem Zeugen zufolge mit mehr als 100 km/h. Der Zeuge alarmierte die Polizei von Kassel wegen des Rasers.

Eine Polizei-Streife stellte den Autofahrer schließlich, heißt es in der Pressemeldung. Der Alkohol-Fahrer sei zu dem Zeitpunkt mit einer Schnapsflasche von seinem stehenden Fahrzeug weggetorkelt. Laut Polizei Kassel hatte er in der Zwischenzeit ein zweites Mal übergeben.

Kassel: betrunkener Autofahrer verweigert Alkoholtest

Der Mann wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle Kassel mitgenommen und ihm sein Führerschein abgenommen. Wie viel Promille der 45-Jährige während seiner Alkohol-Fahrt intus hatte, wird gerade noch untersucht. Einen Atem-Alkoholtest hätte der Fahrer verweigert. Die Polizei Kassel musste ihn stützen, da er aufgrund seines Alkohol-Pegels nicht mehr gehen konnten. Er verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Das Polizeirevier Mitte ermittelt jetzt wegen Trunkenheit am Steuer.

