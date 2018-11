Autobahn des Grauens: Diese Strecke raubt jedem deutschen Autofahrer den letzten Nerv

A7 Sperrung: Beispielsweise hier, zwischen der Anschlussstelle Northeim-West und in der Nähe von Echte, wurden Bauarbeiten durchgeführt.

Stündlich gehen Staumeldungen ein, täglich passieren Unfälle, zahlreiche Baustellen machen es den Fahrern schwer. Ein Überblick auf die Problemstellen der längsten Autobahn Deutschlands.

Kassel - Die Autobahn A7 ist häufig verstopft: Allein zwischen dem Kirchheimer Dreieck bei Bad Hersfeld und Seesen in Südniedersachsen wird derzeit an fünf dauerhaften Baustellen gebaut. Eine davon ist über 29 Kilometer lang.

Bei Guxhagen wird eine Brücke gebaut, unter anderem bei Knüllwald-Völkershain eine Fahrbahn erneuert und bei Northeim die Fahrspuren ausgeweitet. Autofahrer müssen oft mit Stau und stockendem Verkehr rechnen.

A7 Baustellen: Hier wird es eng

Northeim - Seesen: 29,2 Kilometer

Hedemünden: 3,3 Kilometer

Kassel-Süd': 6,2 Kilometer

Guxhagen: 1,5 Kilometer

Knüllwald-Völkershain: 2 Kilometer

Kirchheimer Dreieck: 2 Kilometer

A7 im Video: Das sind die Problemstellen

Die Kollegen von der HNA sind mit einer Kamera über die A7 geflogen und stellen besonders belastende Problemstellen im Video vor:

A7 Unfälle: An den Baustellen soll es nicht liegen

Immer wieder kommt es im Umfeld der Baustellen auch zu Unfällen. Laut Christina Röntgen von Hessen Mobil liegt das nicht an der Verkehrsführung. Helmut Gantner von der Polizeiautobahnstation Baunatal sagt aber: „Baustellen sind eine Herausforderung für Autofahrer.“

Häufig geraten Autos seitlich aneinander oder es kommt zu Auffahrunfällen. „Das muss aber nicht unbedingt mit der Baustelle an sich zu tun haben.“ Bei einem so hohen Verkehrsaufkommen gebe es keine allumfassende Lösung, merkt der Leiter der Göttinger Autobahnpolizei Matthias Rink an: Auf der A7 fahren täglich bis zu 100.000 Fahrzeuge.

Wo genau befinden sich die Baustellen, wie nervig ist die Autobahn für Pendler und wie groß ist das Problem mit Lkws? Das erfahren sie in der umfassenden Übersicht der Kollegen von der HNA*.

