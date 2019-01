25-Jähriger dreht in Zug durch - Frau fällt ihm zum Opfer

Ein junger Mann zeigt sich im Regionalexpress von seiner schlechtesten Seite und verscherzt es sich damit nicht nur bei anderen Fahrgästen.

Kassel - Der Weg in die Arbeit endete für viele Fahrgäste am vergangenen Dienstagmorgen in einem wahren Horror: Ein 25-Jähriger drehte ohne Grund komplett durch und ließ das an seinen Mitmenschen und den Polizisten aus. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Kassel: 25-Jähriger dreht in Zug durch und macht Fahrgästen das Leben schwer

Was war passiert? Am frühen Dienstagmorgen (22. Januar) fiel ein junger Mann in einem Regionalexpress nach Marburg sehr unangenehm auf. Der 25-Jährige beleidigte und bedrohte andere anwesende Fahrgäste auf dem Weg nach Stadtallendorf, zog einer Frau an den Haaren. Unter anderem fiel ihm eine Frau zum Opfer, der er ins Gesicht schlug, wie die Polizei in Kassel am Mittwoch mitteilt. Gegen 5 Uhr kamen Polizisten hinzu - diese Tatsache gefiel dem Grobian noch weniger, weswegen er die Beamten bespuckte. Er verweigerte seine Personalien anzugeben und versuchte ständig, vor den Polizisten zu flüchten. Des weiteren soll er "übelste, nicht zitierfähige Beleidigungen" ausgesprochen haben.

Der Mann, der scheinbar betrunken war, wurde in Polizeigewahrsam genommen und der Bundespolizei übergeben. Nun muss er sich wegen Körperverletzungen und Beleidigungen verantworten. Die Beamten aus Mittelhessen teilten mit, dass der 25-Jährige bereits in Kassel in den Zug gestiegen sein soll. Jetzt sind die Bundespolizisten auf der Suche nach weiteren Fahrgästen aus dem Regionalexpress, die durch den Irren beleidigt oder sogar verletzt wurden. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0561 - 816160 entgegen.

Diese Meldung interessiert unsere Leser momentan auch: Eskalation bei Abschiebung im Flugzeug - Beamten handeln sofort, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.