Karneval in Köln: Große Party am 11.11. – mit Topbands und 15.000 Menschen

Von: Johanna Werning

Der Kölner Karneval 2023 wird am 11.11. groß am Heumarkt gefeiert (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Am 11.11. ist es so weit und der Karneval in Köln wird gefeiert. Rund 15.000 Menschen werden zur Sessionseröffnung am Heumarkt erwartet.

Köln – Der 11. November wird in Köln groß gefeiert. Immerhin ist der 11.11. der offizielle Startschuss der Karnevalssession. Traditionell wird dabei vor allem auf dem Heumarkt mitten in der Kölner Altstadt gefeiert. Und auch der Sessionsstart 2023 soll groß gefeiert werden. Rund 15.000 Menschen werden zur Feier im Kölner Karneval erwartet.

24RHEIN hat den Überblick zur Sessionseröffnung am 11.11. auf dem Heumarkt.

„In diesem Jahr gibt es was Emotionales auf die 12 – besser gesagt voll auf die 11“, freut sich Ralf Schlegelmilch, Präsident der Willi Ostermann Gesellschaft, die die Sessionseröffnung organisiert. Was genau, wird vorab nicht verraten. Aber: „Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Topbands.“ Mit dabei sind unter anderem die Höhner, die Paveier, Bläck Fööss, Kasalla und Cat Ballou. (jw)