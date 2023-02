Karneval in Köln: Hunderttausende zu Weiberfastnacht erwartet

Zum Beginn des Straßenkarnevals werden hunderttausende Jecken in Köln erwartet (Archivbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit Weiberfastnacht startet der Straßenkarneval in Köln. Die Domstadt wird im Ausnahmezustand sein. Und auch die Polizei bereitet sich vor.

Köln – Es wird gefeiert, getrunken und geschunkelt. Der Straßenkarneval in Köln startet mit Weiberfastnacht am 16. Februar. Aus ganz Deutschland reisen tausende Jecken nach Köln und werden die Domstadt in ein buntes Meer aus kreativen und weniger kreativen Kostümen tauchen. Doch ganz ohne Probleme wird das wohl nicht ablaufen. Die Polizei wird im Großeinsatz sein. Vor allem die Party-Hotspots bereiten einigen schon im Vorfeld Sorgen.

