Straßenbahn entgleist nach schwerem Unfall mit Lkw – mehrere Schwerverletzte

Nach einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn gibt es mehrere Verletzte. Was bisher bekannt ist:

Karlsruhe - Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen (1. März) an einer Kreuzung mit einer Straßenbahn der Linie 1 zusammengestoßen. Wer dabei die Ampel missachtet hat, ist noch völlig unklar. Das berichtet HEIDELBERG24*. Mehrere Menschen werden bei dem Unfall in Karlsruhe schwer verletzt. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, schwebt einer in Lebensgefahr. Der Aufprall ist so heftig, dass die Straßenbahn entgleist! Der ersten Waggon wird komplett aus den Schienen gehoben, der Lkw wird fast von der Straße geschoben.

Straßenbahn in Karlsruhe entgleist: Schwerer Unfall mit Lkw

Mindestens 15 Menschen werden leicht verletzt. Es sei nicht klar, ob es sich bei der lebensgefährlich verletzten Person um einen Fußgänger oder einen Insassen der Bahn handelte, berichtet ein Polizeisprecher vor Ort.

Der Schaden an der Bahn mit ihren zwei Waggons belaufe sich auf rund eine halbe Million Euro, der am Lastwagen auf etwa 100.000 Euro, heißt es weiter. Mehrere Rettungswagen sind in Karlsruhe vor Ort.

Unfall zwischen Straßenbahn und Lkw in Karlsruhe: Mehrere Schwerverletzte

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, bei denen Autos oder Lastwagen mit Straßenbahnen kollidieren. So war im Juni 2017 ebenfalls in Karlsruhe ein Lastwagen seitlich in den Waggon einer Straßenbahn geprallt. Neun Menschen waren verletzt, einer davon schwer. Im Juni 2018 stieß eine Straßenbahn in Karlsruhe mit einem Auto zusammen. Die Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt.

