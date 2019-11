Drama bei Karlsruhe

+ © Feuerwehr Bruchsal Tragische Tat in Bruchsal: Mann zündet Wohnung an und tötet sich selbst. © Feuerwehr Bruchsal

Eine entsetzliche Tat sorgt in Bruchsal für Fassungslosigkeit: Ein Mann zündet seine eigene Wohnung an – und tötet sich so selbst.