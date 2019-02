Rammlerschau wird zum Boxring: Messebesucher attackiert Kaninchenzüchter

Unterschiedliche Meinungen über die Zucht eines Kaninchenfans haben am Samstag zu einer handfesten Schlägerei auf der Bundes-Rammlerschau in Sachsen-Anhalt geführt.

Die Kampf, der unter anderem mit Tritten und einem Faustschlag geführt wurde, ereignete sich im Anschluss an eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Züchter aus dem niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) und einem Mann aus dem sächsischen Wurzen, berichtet kreiszeitung.de*.

Insgesamt beteiligten sich laut Polizeiangaben vier Männer an der Schlägerei. Der 33-jährige Züchter aus dem Kreis Rotenburg befand sich an seinem Stand, als der 51 Jahre alter Mann aus Wurzen auf ihn zukam.

Zunächst kam es zum verbalen Streit bezüglich der Kaninchenzucht des 33-Jährigen. Der Ältere schubste den Züchter gegen einen Käfig, sodass dieser stürzte. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Coburg (Bayern) sowie ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Rotenburg gingen dazwischen.

Faustschlag und Tritte unter Kaninchenzüchtern

Anstatt zur Ruhe zukommen, ging der Tatverdächtige auf beide los und versetzte dem 59-Jährigen Mann einen Faustschlag. Der Angreifer trat zudem auf den am Boden liegenden 59-Jährigen ein. Dabei verletzte er sein Opfer so schwer, dass es in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann aus Wurzen. Der genaue Grund für den Streit rund um die Zucht des 31-Jährigen kannten die Beamten am Sonntagmittag noch nicht.

Zur 27. Bundes-Rammlerschau waren Kaninchenzüchter aus allen Teilen Deutschlands nach Halle gekommen. Zusammen mit der integrierten Verbandsschau des gastgebenden Landesverbandes der Kaninchenzüchter Sachsen-Anhalt waren rund 11.000 Tiere von 2343 Ausstellern zu sehen.

kom/dpa

