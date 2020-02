Plötzlicher Brand in NRW-Zug nach Aachen! Fahrgast zieht Notbremse - Menschen im Zug verletzt

Kurz vor Bahnhof in Kamen

+ © dpa / Kollage: RUHR24 Kurz vor dem Bahnhof in Kamen musste der RE1 not halten, da es zu einem Brand gekommen war. © dpa / Kollage: RUHR24

In einem RE1 in Richtung Aachen kam es am Dienstagabend (11. Februar) zu einem Brand. Ein Gast bemerkte einen brennenden Sitz.