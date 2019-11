Kurioses Netz-Fundstück: Duden glaubt an Deutsche Meisterschaft vom 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern - Der Duden glaubt an die Deutsche Meisterschaft für den 1. FCK. Ist dem Nachschlagewerk für deutsche Sprache ein Fehler unterlaufen?

Duden glaubt an deutsche Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern

Kurioses Netz-Fundstück sorgt für Lacher

Der 1. FC Kaiserslautern spielt derzeit in der 3. Liga

Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern hat den Glanz vergangener Tage längst hinter sich gelassen. Aktuell fristet der Traditionsverein ein trostloses Dasein in der 3. Liga – aktuell rangieren die Roten Teufel auf dem 16. Tabellenplatz und sind damit nur einen Punkt von den Abstiegsplätzen entfernt. Doch der Duden hat offenbar große Hoffnungen, dass es wieder bergauf geht, und „prophezeit“ dem 1. FCK die deutsche Meisterschaft. Über das wohl kurioseste Netz-Fundstück der Woche berichtet MANNHEIM24*.

Kaiserslautern: Duden ist sicher: „Der 1. FC Kaiserslautern wird wieder Meister“

Die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern sind wohl die Letzten, die die Hoffnung auf besser Zeiten ihrer Mannschaft aufgeben würden, schließlich sind seit der letzten Bundesliga-Partie in Kaiserslautern mehr als sieben Jahre vergangen, doch in Anbetracht der aktuellen Situation wissen die Pfälzer wohl auch, dass eine Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs im Moment so unwahrscheinlich ist, wie eine freundliche Annäherung an den Erzrivalen SV Waldhof Mannheim – schließlich hatten sich Anhänger beider Vereine erst jüngst einen Schlagabtausch der unglaublichen Sorte geliefert.

Doch jetzt gibt es Hoffnung – wenn auch diese eine der etwas anderen Art ist. Denn glaubt man dem Duden, stehen die Roten Teufel bald wieder ganz oben. Wenn man in der aktuellen Ausgabe und der Online-Variante das Wort „Meister“ nachschlägt, liest man unter dem fünften Stichpunkt bei einem der Beispielsätze schier Unglaubliches: „Der 1. FC Kaiserslautern wird wieder Meister.“

Kaiserslautern: „Der 1. FC Kaiserslautern wird wieder Meister“ – DARUM steht der Satz im Duden

Der SWR ist auf das Kuriosum aufmerksam geworden und hatte zuerst berichtet. Auf Anfrage des Senders erklärt das Bibliographische Institut, das für die Führung des Duden verantwortlich zeichnet, was es mit der steilen These auf sich hat: Der Beispielsatz basiere auf „Stichwortbestand, Textanalysen und häufig verwendeten Wortkombinationen“, so die Pressesprecherin Nicole Weiffen auf Anfrage des SWR.

Heißt konkret, dass der Satz „Der 1. FC Kaiserslautern wird wieder Meister“ nur deswegen seinen Weg in den Duden gefunden hat, weil er einst in erfolgreicheren Zeiten des FCK tatsächlich so häufig im deutschen Sprachgebrauch verwendet wurde, dass er als Beispielsatz in den Duden aufgenommen und seitdem nie verändert wurde.

Ein wirklich witziges Duden-Fundstück, über das wohl nirgendwo lauter gelacht wird als in Mannheim ...

