Kälte-Ei sorgt für Extrem-Wetter: Erst Schnee und Gewitter, dann 20 Grad

Die Wetterlage in NRW weist in den nächsten Tagen extreme Schwankungen auf. (Archivbild/Archivbild/IDZRNW-Montage) © Roberto Pfeil/dpa & Oliver Berg/dpa

Erst Schnee-Gewitter, dann 20 Grad, dann Frost: Das Wetter in NRW ist in diesen Tagen sehr wechselhaft. Schuld daran ist ein besonderes Wetterphänomen.

Köln – Die ersten Frühlingsgefühle sind gerade erst aufgekommen, dann macht das Wetter den Menschen in Nordrhein-Westfalen einen Strich durch die Rechnung. Die Wetterlage gleicht aktuell einer Achterbahnfahrt: Ab Mitte der Woche drohen Schneeregen, Gewitter und Frost. Zum Wochenende schnellen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut in die Höhe, doch nur wenige Tage später ist davon schon nichts mehr zu spüren. Schuld daran ist laut einem Meteorologen ein besonderes Wetterphänomen: das „Kälte-Ei“.

24RHEIN erklärt, warum es mit dem Frühlingswetter aktuell nicht klappen will und was das „Kälte-Ei“ damit zu tun hat.