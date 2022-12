Lkw erfasst Kind (7): Seine Verletzungen sind lebensgefährlich

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Fulda wird ein Kind von einem Lastwagen angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht anschließend den flüchtigen Fahrer.

Fulda – Ein siebenjähriges Kind ist in Fulda von einem Lastwagen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Lkw-Fahrer habe am Mittwochmorgen (7. Dezember) den Jungen an einer Kreuzung erfasst und sei anschließend weitergefahren, teilte die Polizei mit.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Beamten kurz darauf den Fahrer finden. Hintergründe zum Unfall waren zunächst unbekannt. Es sei möglich, dass der 21-jährige Fahrer den Jungen übersehen und sich daher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe. (dpa)

