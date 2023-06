Nach schwülwarmer Unwetter-Woche: So wird das Wetter zum Start in den Juli

Von: Tobias Becker

Wie wird das Wetter im Juli 2023? © Bildagentur Muehlanger/Imago

Der viel zu warme und deutlich zu trockene Juni neigt sich dem Ende zu, aber wie geht der Sommer weiter? Lesen Sie hier, wie das Wetter im Juli 2023 werden soll:

Die vorletzte Juni-Woche hat Unwetter und kräftige Gewitter in petto, bevor es am Wochenende und zum Start in die neue Woche wieder heiß und sonnig werden soll. Doch dann kommt schon der Monatswechsel. Der Juli ist – kalendarisch gesehen – der erste komplette Sommermonat.

echo24.de verrät, wie das Wetter im Juli 2023 werden soll.

Die Bilanz im Juni ist trotz Super-Sommerwetter schockieren. Nach etwas mehr als der Hälfte des Monats ist die mittlere Temperatur 1,8 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel und es sind erst zehn Prozent des Niederschlagssolls heruntergekommen. (tobi)