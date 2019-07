19-Jährige bei Festival vergewaltigt - Polizei fahndet nach Mann

Nach einem mutmaßlichen Sexualverbrechen bei der Veranstaltung "Juicy Beats" in Dortmund suchen die Beamten nach einem Mann. Der Beschuldigte soll eine junge Frau aus dem Kreis Höxter in Ostwestfalen-Lippe vergewaltigt haben.

Vergewaltigung beim Juicy Beats in Dortmund

Opfer stammt aus der Region Höxter

Polizei sucht Zeugen

Kreis Höxter/Dortmund - Bereits am vergangen Freitag (26. Juli) soll es bei dem Event "Juicy Beats" im Westfalenpark in Dortmund zu der Vergewaltigung gekommen sein. Gegen 22.50 Uhr traf die 19-Jährige aus der Region Höxter auf zwei Männer. Sie redeten miteinander. Kurz darauf ging die junge Frau mit einem der beiden in Richtung Toiletten, wie owl24.de* berichtet.

Frau aus der Region Höxter beim Juice Beats vergewaltigt

Auf dem Weg zum Pissoir zerrte der Mann sein Opfer plötzlich in ein Gebüsch. Nach Angaben der Polizei soll er sich dann auf sie gestürzt und an ihr vergangen haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter. Nach der brutalen Tat beim Juicy Beats leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein. Die Suche nach dem Beschuldigten verlief bislang erfolglos. Er wurde von dem Opfer aus dem Kreis Höxter wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 20 bis 25 Jahre alt

Ca. 1,80 Meter groß

Blonde Haare (an den Seiten kürzer und nach hinten gekämmt)

Weißes T-Shirt (mit weißem, hervorgehobenen "Tommy"-Schriftzug auf der linken Brusttasche)

Kurze schwarze Stoffhose der Marke "Nike"

Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann auf dem Campingplatz beim Juicy Beats übernachtet hat. Außerdem raucht er vermutlich Menthol-Zigaretten. Zeugen die Angaben zu dem Verdächtigen oder zu der Tat selbst machen können, werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer (02 31) 1 32 74 41 zu melden.

