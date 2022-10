Jugendlicher soll auf Menschen in Leingarten geschossen haben

Von: Josefine Lenz

Jugendlicher soll auf Menschen in Leingarten geschossen haben (Symbofoto) © dpa/Philipp von Ditfurth

Mehrere Personen werden durch Schüsse in Leingarten zum Teil schwer verletzt. Der Täter soll ein 16-jähriger Teenager sein. Lesen Sie hier mehr dazu:

Leingarten - In der Nacht auf Samstag (1. Oktober) rufen Zeugen die Polizei: Ein Streit am Bahnhof eskaliert. Mehrere Personen werden verletzt, zwei sogar schwer. Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Heilbronn am Sonntagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, steht ein 16-jähriger Teenager unter Verdacht auf die Menschen geschossen zu haben.

Laut HEIDELBERG24 befindet sich der Jugendliche nach der Tat in Leingarten in Haft. Ihm wird zweifach versuchter Mord vorgeworfen.

An dem Fall arbeitet eine 30-köpfige Ermittlungsgruppe mit dem Titel „Leinbach“. Die Experten der Kripo Heilbronn können eine Vielzahl von Beweismitteln sicherstellen. (jol)