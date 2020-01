"Beschämend": Vater von Feuerwehrmitglied stellt unglaublich rassistische Forderung

Fremdenfeindlichkeit

+ © Boris Roessler/dpa Bei einer Jugendfeuerwehr in NRW stellte ein Vater eine unglaubliche Forderung (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa

Die Jugendfeuerwehr in Schlangen (nahe Paderborn in NRW) ist empört: Der Vater eines Kameraden will nicht, dass der Sohn neben einem syrischen Jungen sitzt.