15 Jahre nach Tod einer Frau aus Münster - Verdächtiger in Paris gefasst

2003 wurde eine Frau aus Münster gewaltsam ermordet. Ihr ehemaliger Lebenspartner tauchte damals spurlos ab. Nun hat die Polizei in Paris einen Verdächtigen geschnappt.

Münster/Paris – Es ist 15 Jahre her: Am 16. April 2003 fanden Polizisten im Naherholungsgebiet Bagno die Leiche einer Münsteranerin (37). Die Frau war damals an den Folgen unzähliger Stichverletzungen gestorben. Zu einer Verhaftung kam es jedoch nie, denn der Mörder blieb unbekannt.

Allerdings fiel der Verdacht auf den damals 32 Jahre alten Lebenspartner der getöteten Frau aus Münster. Er wohnte ebenfalls in der Domstadt, jedoch konnte die Polizei ihn nie zu dem Geschehen befragen. Der Mann befand er sich seit der Ermordung seiner Freundin auf der Flucht – die Polizei bekam ihn nicht zu fassen. Auch die öffentliche Fahndung nach dem Mann war ergebnislos – bis jetzt.

Nach Festnahme in Frankreich: DNA liefert Hinweis

Wie Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape am Freitag (10. August) verkündete, erhielt die Polizei Münster bereits Ende Juli vom Landeskriminalamt einen wichtigen Anruf mit entscheidendem Hinweis: Es habe einen Treffer in der DNA-Datenbank gegeben.

"Auf der Grundlage der 2003 angelegten Spur mit Angaben zum Tatverdächtigen konnte bei einer aktuellen Spurenlage in Frankreich die Übereinstimmung festgestellt werden", erklärte Lechtape weiter. Denn der Geflüchtete wurde vor Kurzem festgenommen – aus welchem Grund, lesen Sie bei msl24.de*.

