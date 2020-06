„Benutzung der Toilette auf eigene Gefahr“: Hintergrund für kurioses Schild wird prompt klar

„Kundeninformation: Benutzung der Toilette auf eigene Gefahr“ - dieses Schild aus Niedersachsen sorgt bei Instagram für Verwunderung. Doch es hat einen nachvollziehbaren Hintergrund.

Ein Schild sorgt bei Instagram* für Verwunderung.

für Verwunderung. Es warnt vor der Benutzung einer Toilette.

Doch der Hintergrund wird schnell klar.

Groß Oesingen - Bei einem Schild „Benutzung der Toilette auf eigene Gefahr“ werden sich viele erst mal wundern. So ist es auch bei den Nutzern der Instagram*-Seite „Notes Of Corona“, wo das Foto aufgetaucht ist. Entstanden soll es in Groß Oesingen bei Gifhorn in Niedersachsen sein.

Coronavirus in Niedersachsen: Schild an Toilette sorgt für Verwunderung

Wer weiterliest, erkennt schnell den Hintergrund. „Wir können die geforderten Hygienemaßnahmen nicht mehr gewährleisten (Reinigung und Desinfektion alle 2 Stunden). Vielen Dank für Ihr Verständnis.“ Offenbar hat sich ein Unternehmen entschlossen, die Toilette dennoch geöffnet zu lassen, damit Menschen ihre dringende Notdurft verrichten können.

Coronavirus in Niedersachsen: Toilette geöffnet trotz mangelnder Hygiene-Maßnahmen

Ob das rechtlich okay ist, bleibt zunächst offen. Ein Nutzer heißt die Entscheidung aber gut. „Wenigstens sind die Toiletten da noch auf. Musste letztens durch halb Dortmund rennen, um ne Toilette zu finden, weil alle anderen geschlossenen waren“, schreibt er bei Instagram*.

Und natürlich ist auch eine lachende Reaktion dabei. Schließlich wissen viele, dass öffentliche Toiletten grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind. „War ‚davor‘ nicht anders“, schreibt einer mit Tränen lachendem Emoji.

Weitere Hintergründe bleiben bei dem Instagram*-Posting unklar. Den Angaben zufolge habe es ein Matthias eingereicht und in besagtem Groß Oesingen aufgenommen. Auch warum an der Tür die Ziffer „3“ zu sehen ist, bleibt im Dunkeln.

Bei der Instagram-Seite „Notes Of Corona“, die bereits mehr als 15.000 Follower hat, werden ungewöhnliche Schilder und Hinweiszettel gepostet, wie es sie in der Corona-Krise* des Öfteren gibt.

Auch in Supermärkten gibt es Corona-Schilder - eines soll offenbar Kunden auf einen Fehler aufmerksam machen, den sicherlich viele schon begangen haben, ohne es zu merken. Mitarbeiter erklären das Ausmaß und finden es „echt schlimm“.

lin

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzweks