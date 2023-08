IG Metall erziehlt Lohnsteigerung und Inflationsausgleich für 60.000 Beschäftigte

Neuer Tarifvertrag

+ © Jan Woitas/dpa Die IG Metall hat eine Lohnsteigerung und einen Inflationsausgleich für rund 60.000 Beschäftigte erzielt. © Jan Woitas/dpa

Die Gewerkschaft IG Metall hat in einem wichtigen Zukunftgewerbe eine Lohnsteigerung für rund 60.000 Angestellte erzielt. Die Mitarbeiter können sich zudem über einen Inflationsausgleich freuen.

Stuttgart - Angesichts der stark gestiegenen Preise in nahezu allen Bereichen kämpft die Gewerkschaft IG Metall bundesweit um Lohnerhöhungen in verschiedenen Gewerken der Metall- und Elektroindustrie. BW24 erklärt, wie hoch die Lohnsteigerung und der Inflationsausgleich für 60.000 Angestellte in Baden-Württemberg ausfällt.

Die Betriebe der Wirtschaft kämpfen aktuell nicht nur mit den hohen Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal, sondern auch mit einem akuten Fachkräftemangel. Eine neue Übernahmeregelung für Auszubildende soll gemeinsam mit der Lohnsteigerung Abhilfe schaffen.