In Hamburg: Mann liegt blutüberströmt im Hausflur – Polizei ermittelt!

Mordkommission im Einsatz

Ein Messerangriff auf ein 30-jähriger Mann in Hamburg-Borgfelde. Die Polizei Hamburg ist mit der Mordkommission in der Hinrichsenstraße im Einsatz.

Hamburg-Borgfelde – Im Hamburger* Stadtteil Borgfelde kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. April 2021, zu einem Messerangriff. Gegen 03:50 Uhr wurde ein 30-Jähriger in einer Wohnunterkunft an der Hinrichsenstraße mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Ein 31-jähriger Pole wurde im Umfeld der Unterkunft aufgefunden und vorläufig festgenommen. Weitere Einzelheiten zum versuchten Tötungsdelikt in Hamburg-Borgfelde* können sie auf 24Hamburg.de nachlesen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.