In diesen deutschen Städten macht Gehalt noch glücklich – Stuttgart mit an der Spitze

Von: Franziska Schuster

Teilen

Bei der Zufriedenheit im Job spielt Geld eine große Rolle. Doch nicht überall sind Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt zufrieden. In diesen Städten ist das jedoch der Fall.

Stuttgart - Ein entsprechendes Gehalt gehört für die meisten Arbeitnehmer dazu, um in Job und Karriere glücklich und zufrieden zu sein. Natürlich spielen Benefits und berufliche Verwirklichung genauso dazu, jedoch ist der finanzielle Aspekt nicht zu vernachlässigen. Nicht jeder ist glücklich mit seinem Gehalt. Viele verschiedene Faktoren spielen bei der Höhe eine Rolle: Welche Berufsausbildung hat der Mitarbeiter? Wie viel Berufserfahrung kann er oder sie vorweisen? Auch das Gehaltsgefälle zwischen den verschiedenen Branchen ist immens, wie die Berufe in Baden-Württemberg mit den höchsten Gehältern zeigen.

In Stuttgart sind Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt besonders zufrieden, wie ein Ranking zeigt. © IMAGO/A. Tamboly

Einen großen Unterschied beim Lohn macht auch der Standort des Arbeitgebers. Je nach Region und Stadt kann die Zahl auf dem Gehaltszettel stark schwanken. In Stuttgart etwa lässt sich sehr gut verdienen, wie ein bundesweiter Vergleich zeigt. Dementsprechend hoch ist auch die Gehaltszufriedenheit in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Das Bewertungsportal kununu.com hat anhand des Gehaltszufriedenheitsindex ausgewertet, in welchen deutschen Städten Geld noch glücklich macht. Das ist das Ergebnis.

Macht Geld glücklich? In München sind Arbeitnehmer am zufriedensten mit ihrem Verdienst

Dass höheres Gehalt nicht automatisch glücklicher macht, haben bereits zahlreiche Studien belegt. Wo aber sind Mitarbeiter mit ihrem Verdienst am zufriedensten? Die Analyse von kununu basiert auf mehr als 155.000 Bewertungen auf der Seite zum Thema Gehalt. Mitarbeiter bewerten anonym, wie zufrieden sie mit ihrem Verdienst sind und ob das Gehalt der Verantwortung entspricht. Bewertende können dabei ein bis fünf Punkte vergeben, wobei ein Punkt „sehr schlecht“ und fünf Punkte „sehr gut“ entsprechen. In der Auswertung wurden die 20 größten Städte Deutschlands gerankt und die Zufriedenheit in Prozent umgerechnet.

Die höchste Zufriedenheit in Sachen Gehalt gibt es in der bayrischen Landeshauptstadt München. 64,1 Prozent gaben hier an, glücklich mit ihrem Verdienst zu sein. Die schwäbische Metropole Stuttgart folgt auf dem Fuß: 62,5 Prozent sind in Stuttgart happy mit ihrem Gehalt.

Das sind die Top-10-Städte, sortiert nach Gehaltszufriedenheit:

Platz Stadt Gehaltszufriedenheit 1 München 64,1 Prozent 2 Stuttgart 62,5 Prozent 3 Münster 62,2 Prozent 4 Hannover 62 Prozent 5 Wuppertal 61,7 Prozent 6 Köln 61,4 Prozent 7 Bonn 61,3 Prozent 8 Düsseldorf 61,2 Prozent 9 Dresden 60,4 Prozent 10 Frankfurt am Main 60,1 Prozent 11 Hamburg 59 Prozent 12 Berlin 59 Prozent 13 Nürnberg 58,4 Prozent 14 Leipzig 58,3 Prozent 15 Dortmund 58,1 Prozent 16 Bielefeld 57,4 Prozent 17 Bremen 57,2 Prozent 18 Essen 57,1 Prozent 19 Bochum 55,8 Prozent 20 Duisburg 52,2 Prozent

(Quelle: kununu Gehaltscheck 2023)

Auswertung zeigt: Hohe Gehälter bedeuten nicht gleich hohe Zufriedenheit

Dass hohes Gehalt und Zufriedenheit nicht unbedingt miteinander einhergehen, zeigen auch die Zahlen der Durchschnittsgehälter. Am höchsten ist laut kununu das Durchschnittsgehalt in Hessen. Im Schnitt verdienen Arbeitnehmer hier 53.295 Euro im Jahr. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Hamburg mit 51.355 Euro und Baden-Württemberg mit 50.966 Euro. Auf Städteebene verdienen Arbeitnehmer in München im Durchschnitt am meisten (57.196 Euro), gefolgt von Frankfurt am Main (56.672 Euro) und Stuttgart (56.446 Euro). Einen Überblick über Gehälter im Südwesten gibt auch ein anderes Ranking: In diesen Städten in Baden-Württemberg verdient man am meisten.