„Immunschuld“ durch Corona-Pandemie? Was wirklich dahinter steckt

Von: Yannick Hanke

Die sogenannte „Immunschuld“ soll laut Kritikern der einstigen Corona-Maßnahmen der Grund für die Vielzahl an Atemwegserkrankungen in Deutschland sein. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Zahlreiche Atemwegserkrankungen stellen die Kliniken in Deutschland vor große Probleme. Angeblich ist eine „Immunschuld“ der Grund hierfür. Kann das sein?

Berlin – Die Kombination aus Influenza und dem RS-Virus bringt die Kliniken in Deutschland an ihr Limit. Unzählige Atemwegserkrankungen sind die Folge. Vor allem Babys und Kleinkinder leiden darunter, nach zwei Jahren der strengen Corona-Maßnahmen sehen sie sich zum ersten Mal mit den entsprechenden Erregern konfrontiert. Kritiker der hiesigen Corona-Politik sehen die Vielzahl an Atemwegserkrankungen als Resultat der sogenannten „Immunschuld“. Stimmt das?

Fakt ist: Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen waren viele Menschen über einen längeren Zeitraum mit weniger Erregern in Kontakt gekommen. Doch lässt es sich deswegen von einer „Schwächung des Immunsystems“ sprechen?