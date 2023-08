Im Nachtbarkreis des Ostalbkreises geht ein Wolf in die Fotofalle

Ein Wolf wurde im Landkreis Göppingen gesichtet. © Ingo Wagner

Das Umweltministerium bestätigt, dass es sich bei dem fotografierten Tier im Landkreis Göppingen eindeutig um einen Wolf handelt. Mehr dazu lesen Sie hier:

Im Oberen Filstal im Landkreis Göppingen war oder ist ein Wolf unterwegs. Das Tier wurde am Freitag in den Morgenstunden von einer Fotofalle des Jagd- und Naturschutzzentrums Wiesensteig auf einer Wiese aufgenommen. Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg bestätigten, dass es sich mit Sicherheit um einen Wolf gehandelt habe. Das teilte das baden-württembergische Umweltministerium am Dienstag mit. Die ganze Geschichte lesen Sie bei der Schwäbischen Post.