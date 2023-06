Weltkriegsmunition wohl Schuld an Waldbrand in Lübtheen – „Gehen nicht von Brandstiftung aus“

Von: Sebastian Peters, Marcel Prigge

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Stefan Sternberg (r), Landrat von Ludwigslust-Parchim, informieren sich im Lagezentrum über das Feuer auf auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. © Jens Büttner/dpa

Ein Waldbrand ist auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen ausgebrochen. 135 Quadratmeter brennen. Die Ursache scheint gefunden: Weltkriegsmunition.

Update von Dienstag, 13. Juni 2023, 16:30 Uhr: Weiterhin brennen etwa 100 Hektar bei Lübtheen. Das berichtet die Polizei Ludwigslust. Das Waldgebiet sei von Schneisen im Wald umschlossen und werde bewässert. Weiter heißt es, dass die Evakuierung des Ortes Volzrade weiter bestehen bleibt. Weitere Evakuierungen könnten derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Bei Volzrade gestaltet sich die Brandbekämpfung als besonders schwierig: „Dort können aufgrund der Munitionsbelastung weder Mensch noch Maschinen vom Boden etwas ausrichten“, heißt es vonseiten der Polizei auf Twitter. Aus diesem Grund sei dort seit Dienstagmittag ein Löschhubschrauber der Bundespolizei im Einsatz.

Update von Dienstag, 13. Juni 2023, 12:47 Uhr: Die Ursache für den Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz im Süden Mecklenburg-Vorpommerns ist nach Behördenangaben vermutlich durch die Selbstentzündung alter Weltkriegsmunition entstanden. Die Munition könnte sich demnach infolge der trockenheißen Witterung der letzten Tage selbst entzündet haben. „Wir gehen nicht von Brandstiftung aus“, sagte der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Dienstag in Lübtheen. Das werde aber letztlich durch die Brandermittler geklärt, betonte er.

Das Feuer war am Montag ausgebrochen und hat sich auf bisher rund 100 Hektar Fläche auf einer der am stärksten mit Altmunition belasteten Flächen des einstigen Truppenübungsplatzes in Lübtheen ausgebreitet. Es sei, wie 2019, nach mehreren Tagen trockenheißen Wetters ausgebrochen, hieß es. Durch Erosion gelange Munition an die Oberfläche und könne explodieren, wenn die Außentemperatur hoch sei, erklärte Sternberg.

Waldbrand in Lübtheen breitet sich weiter aus: Weitere Brände im Kreisgebiet ausgebrochen

Update von Dienstag, 13. Juni 2023, 08:17 Uhr: Im Landkreis Ludwigslust-Parchim im Südwesten Mecklenburgs müssen Feuerwehrleute noch zwei weitere Waldbrände bekämpfen. Die Feuer brachen am Montagabend auf etwa einem Hektar Waldfläche nahe Crivitz und am Dienstagfrüh in einem Waldstück auf rund 6000 Quadratmetern nahe Boizenburg aus, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Beide Brände seien bereits unter Kontrolle.

Wegen der Löscharbeiten in der gesamten Region Ludwigslust-Parchim, wo es derzeit die zwei großen Brände bei Lübtheen und nahe Hagenow gibt, sei die Bundesstraße 321 komplett gesperrt.

Mit Bewässerungstechnik für Felder wird der Waldrand in der evakuierten Ortschaft Volzrade mit Wasser bespritzt und so eine Ausbreitung des Feuers auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz eingedämmt. © Jens Büttner/dpa

Update von Dienstag, 13. Juni 2023, 07:20 Uhr: Die Evakuierung des zur Lübtheen gehörenden Dorfes Volzrade fand am Abend statt. Mit Einbruch der Dunkelheit lag das Feuer ungefähr 800 Meter entfernt von den Wohngebäuden. Wasser wird zur Brandbekämpfung auf die betroffenen Flächen verteilt, um die Wohnhäuser vor den Flammen zu bewahren.

Die aktuelle Situation wird als schwieriger eingeschätzt als das Großfeuer, das vor vier Jahren stattfand. Aufgrund des damaligen Brandes gibt es im Wald eine große Menge an Totholz, das aktuell stark brennt. Die entstehende Hitze ist intensiver und dringt tiefer in den Boden ein, wodurch alte Munition zur Explosion gebracht wird, was man eigentlich nicht erwartet hatte. Der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), äußerte die Hoffnung, dass die ehemalige sogenannte Panzerringstraße – eine breite, vegetationsfreie Schneise rund um das frühere Militärgelände – das Feuer stoppen könnte. Der böige Wind verschlimmert die Situation zusätzlich.

Zwei Waldbrände bei Lübtheen beschäftigen zurzeit mehrere Feuerwehren. Ein Ort, Volzrade, wurde am Montagabend, 12. Juni, noch evakuiert. © Ralf Drefin/Dpa

120 Hektar Wald betroffen – 340 Einsatzkräfte im Einsatz

Update von Montag, 12. Juni 2023, 20:50 Uhr: Der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), informiert am Montagabend weiter über die Waldbrände bei Lübtheen. Zurzeit brenne es auf einer Fläche von 120 Hektar. Mittlerweile seien etwa 340 Einsatzkräfte vor Ort. Für das Feuer in Hagenow soll zudem ein Panzer eingesetzt werden, um die Brandschneisen „besser geregelt zu bekommen“, so der Landrat.

Waldbrand in Lübtheen breitet sich aus – es herrscht Explosionsgefahr

Update von Montag, 12. Juni 2023, 20:35 Uhr: Die Brände auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen weiten sich weiter aus. Unterdessen werden Schaulustige im Brandbereich gesichtet. Wie die Polizei Ludwigslust mitteilt, seien „vereinzelt Schaulustige festgestellt worden“ und warnt: „In den betreffenden Waldgebieten besteht aufgrund der Munitionsbelastung Explosionsgefahr.“

Auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen im südwestlichen Mecklenburg sind am Montag Brände ausgebrochen. © Thomas Schulz/dpa

Auch die Feuerwehrleute hätten sich aus dem Gebiet „immer wieder ein Stück weit zurückziehen“ müssen, da das Gelände extrem mit alter Munition belastet sei. Das berichtet der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD).

Feuer auf Ex-Truppenübungsplatz – Detonationen und erste Evakuierungen

Erstmeldung von Montag, 12. Juni 2023: Lübtheen/Volzrade – Bereits 2019 brannte der Wald auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Damals, während der Hitzewelle in Europa, geriet eine Fläche von 944 Hektar in Brand. Am Montag, 12. Juni 2023, sind nun erneut zwei Waldbrände in dem Bereich ausgebrochen. Am frühen Abend aktualisierte die Leitstelle der Feuerwehr Westmecklenburg die Informationen über das Ausmaß der Brände, rund 70 Hektar Wald brennen bei Lübtheen in der Nähe von Hagenow sind es etwa 30 Hektar.

Bei dem großen Waldbrand im Jahr 2019 half die Bundeswehr bei den Löscharbeiten (Archivfoto) © Sebastian Peters

Waldbrand in Lübtheen: Detonationen zu hören – Volzrade wird evakuiert

Zeugen hätten berichtet, dass es in Lübtheen zu Detonationen kam. Das Gebiet ist gespickt mit alter Moniton, Bomben und anderen gefährlichen explosiven Stoffen. Das Feuer weitet sich zurzeit aus. Aus diesem Grund wurden die Bewohner des Ortsteils Volzrade aufgefordert, bis 22 Uhr ihre Häuser zu verlassen. Sie sollen sich in einer Turnhalle einfinden. Das teilte Stefan Sternberg (SPD), Landrat von Ludwigslust-Parchim, mit.

Im Zuge des Waldbrandes in Hagenow-Sudenhof ist jedoch ein einzelnes Haus mit zwei Bewohnern evakuiert worden. Der Grund dafür sei der starke Rauch, so die Polizei. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz, um eine bessere Übersicht zu bekommen.

Die Bundesstraße 321 ist wegen der starken Rauchentwicklung zwischen Hagenow und der A24 voll gesperrt, teilt die Polizei Ludwigslust auf Twitter mit. Die Beamten appellieren an alle Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren: „Behindert die Einsatzkräfte nicht durch Katastrophentourismus“, heißt es auf der Social-Media-Plattform. Den Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen soll eine freie Fahrt ermöglicht werden. (Mit Material der dpa)