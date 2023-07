„Völlig verwahrlost“ - Tierschützer entdecken illegalen Welpenhandel auf Online-Plattform

Laut Tierschützern befand sich der Welpe in einem „erbärmlichen Zustand“. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach einem Hinweis der Tierschutzstiftung „Vier Pfoten“ entzog das Veterinäramt Fulda einer Frau Welpen und eine Hündin in jeweils schlechtem Zustand. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Zu illegalem Welpenhandel ist es kürzlich in der Region Fulda gekommen. „Wir waren auf der Plattform Quoka auf Bilder eines Welpen gestoßen, der sich in einem erbärmlichen Zustand befand“, berichtet Birgitt Thiesmann, Expertin für den illegalen Welpenhandel bei „Vier Pfoten“ in einer Pressemeldung. Thiesmann fügt hinzu: „Der kleine Welpe war viel zu jung und sah völlig verwahrlost aus. Deshalb sind wir überhaupt auf das Inserat aufmerksam geworden.“

„Leider bleiben viel zu viele Fälle unentdeckt. Jeden Tag werden unzählige solcher viel zu jungen und häufig kranken Welpen auf Online-Plattformen wie Quoka inseriert“, erklärt „Vier Pfoten“-Frau Thiesmann. „Doch solange es in Deutschland keine bundesweite Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hunde und Katzen gibt, ist es nicht möglich, die Herkunft der Tiere zurückzuverfolgen. Und ohne eine verpflichtende Identitätsprüfung für Anbietende von Tieren auf Online-Plattformen können sich die Kriminellen hinter Schein-Identitäten verstecken und sich so einer Strafverfolgung entziehen“, erklärt die Expertin weiter.