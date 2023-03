„Sie werden wütend sein“: Gruppierung macht gezielt SUV fahruntauglich – Bayer findet Wut-Zettel vor

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Fälle häufen sich mittlerweile: SUV-Fahrer finden Reifen an ihrem parkenden Auto ohne Luft vor. Ein Zettel an der Windschutzscheibe erklärt die Aktion.

Augsburg – Es ist wohl für keinen Autofahrer eine schöne Situation: Momentan kommt es in ganz Europa immer wieder vor, dass SUV-Fahrer ihr geparktes Auto mit platten Reifen vorfinden. Unbekannte lassen die Luft aus den Reifen und verstopfen die Ventile mit Linsen und Steinen. Einem Mann aus Augsburg ist genau das jetzt passiert.

Beim Losfahren erhielt er umgehend eine Warnmeldung, weshalb er sofort den Motor ausschaltete. Mit gutem Grund: Nur wenige Meter hätten gereicht, um die Reifen platzen zu lassen. Der gerufene ADAC konnte diese dann rasch aufpumpen, die Reifen somit retten. An der Windschutzscheibe fand er dann einen Zettel vor, mit der Überschrift „Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich“.

Unbekannte lassen Luft aus SUV-Reifen: „Sie werden wütend sein, aber ... “

In dem Bekenner-Schreiben der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ erklären die Unbekannten ihre Aktion. „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ Sie hätten die Luft aus den Reifen gelassen, weil das „Herumfahren in städtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug“ enorme Folgen für andere habe. SUVs und Geländewagen seien eine Katastrophe für das Klima.

Diesen Zettel fand ein Bayern in Augsburg an seinem parkenden SUV vor. © Privat

Eine ganze Seite lang erklären die Aktivisten, wie viele Menschen bereits jetzt vom Klimakatastrophen schwer betroffen sind. Da die Politik nichts tue, nehme man die Maßnahmen selbst in die Hand. „SUVs sind unnötig und reine Eitelkeit“. Der Betroffene werde keine Schwierigkeiten haben, sich zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV fortzubewegen, „ohne Spritfresser“.

Polizei bestätigt Häufung der Fälle

Das Polizeipräsidium Schwaben bestätigt auf Nachfrage von Merkur.de, dass es allein in Augsburg zuletzt zu zehn Fällen gekommen sei, bei denen Unbekannte die Luft aus den Reifen ließen. „Bei den betroffenen Pkws handelte es sich größtenteils um hochwertige Fahrzeuge wie beispielsweise SUVs.“ An der Windschutzscheibe hing der entsprechende Zettel. Die Polizei ermittele hinsichtlich der Verursacher. Das ist wohl leichter gesagt als getan. Auf der Internetseite der Aktivistengruppe bezeichnet sich die Gruppierung als „führerlos“. Jeder kann sich den entsprechenden Zettel herunterladen.

Allgemein rät die Polizei dazu, sich grundsätzlich vor Fahrtbeginn bezüglich der Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs zu vergewissern. Wer mit platten Reifen losfährt, kann so einen größeren Schaden verursachen.

Nicht nur in Bayern sind solche Fälle bekannt. Auf TikTok teilte zuletzt ein Betroffener den Vorfall via Video, die Community zeigte sich über die Aktion extrem genervt. Vor rund einem Jahr hat zudem eine ähnliche Aktion in Würzburg für Aufsehen gesorgt. Gefälschte „Knöllchen“ der Stadt wiesen die SUV-Fahrer ebenfalls auf die Umweltverschmutzung hin. (tkip)