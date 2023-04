„Ich lebe meinen Traum“: Von der Wiesn-Kellnerin zur Bar-Besitzerin

134.000 Follower schauen dabei zu

Seit dem letzten Oktoberfest arbeitet Eva Vendewa nur noch in der Gastronomie. Jetzt eröffnet die Influencerin eine Bar in Passau. Auf TikTok begleiten ihre über 134 Tausend Follower den Traum der jungen Frau.

Passau – Eva Vendewas Community ist mindestens so aufgeregt wie sie selbst. Mitte Mai eröffnet die junge Frau ihre eigene Bar in der Passauer Innenstadt. Die Planung läuft auf Hochtouren. Live mit dabei sein dürfen ihr 134.4000 Abonnenten auf TikTok und Instagram, die sie regelmäßig mit Videos updatet. Den Traum von einer eigenen Bar hatte Eva schon lange. Aber erst die Wiesn gab den Startschuss für den neuen Lebensweg.

„Auf dem Oktoberfest habe ich gemerkt, dass ich glücklicher bin, wenn ich 14 Stunden bediene“

„Auf dem Oktoberfest habe ich gemerkt, dass ich glücklicher bin, wenn ich 14 Stunden bediene, als den ganzen Tag im Büro zu sitzen“, sagt Eva Vendewa (Künstlername). Ihrer besten Freundin Tamara ging es genauso. Daher haben die beiden beschlossen, ihren Bürojob zu kündigen und eine Wintersaison in der Gastronomie im Skigebiet Flachau in Österreich zu arbeiten.

Der Plan der zwei Freundinnen war, nach der Saison das ganze nächste Jahr auf verschiedenen Volksfesten zu bedienen. Dazwischen Urlaub machen und reisen. Dann hatte sich alles ganz anders entwickelt. Eva folgten auf Social Media immer mehr Menschen. Sie fühlte sich bestärkt in dem, was sie machte.

Wiesn-Kellnerin eröffnet Bar in Passau: Pläne können sich ändern

Im Januar rief Eva ein Bekannter an, der ihr von einem freien Lokal in der Passauer Innenstadt erzählte. Jetzt musste sie sich entscheiden. „Freiheit oder Bar? Ich hab mich für die Bar entschieden.“ Lange musste sie nicht überlegen. So sehr ihr die Arbeit in Flachau gefiel, vermisste sie auch ihre Schwester, Mutter und Freunde. „Das Heimatgefühl hat mich zurück nach Passau getrieben. Und nur Stravanzen ist auch nicht das Optimale.“ Dafür sei ihr Sicherheitsbedürfnis viel zu groß.

In Passau kann Eva die Stadt, die Gastro und ihr Zuhause kombinieren. Endlich hat sie das Gefühl, mit diesem Projekt im Leben ankommen zu können. Lange war sie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Das Buch „Das Café am Rande der Welt“ hatte sie bei all der Planung im Hinterkopf. „Ich suche wie jeder andere nach dem einen Ding, das ich wirklich machen will.“ Das sei jetzt eine eigene Bar. Ein Traum, der in Erfüllung geht: „Ich lebe meinen Traum.“

Die Gastro gibt Eva ein Gefühl von Zuhause

In der Gastro hat sich Eva schon immer wohlgefühlt. Noch vor dem Kellnern half sie als Küchenhilfe in einer kleinen Gaststätte in ihrem Heimatdorf bei Passau aus. Mit 14 Jahren bediente sie im Wirtshaus, später im Biergarten am See. Ab 18 Jahren folgten Jobs im Nachtleben, in Clubs und Bars in Deggendorf. Dann wagte sie sich an die ersten Volksfeste in der Region.

Der Gedanke an eine Ausbildung in der Hotelbranche liegt nahe. Dem ist allerdings nicht so. Stattdessen machte Eva eine Lehre zur Versicherungskauffrau. Doch auch als feste Angestellte in einem Büro kellnerte sie nebenher.

Bis zur Wiesn steckte Eva zwischen zwei Jobs. Dabei schlug ihr Herz schon immer für die Gastro. Nur viel zu lange traute sie sich nicht, darauf zu hören. „Auf dem Oktoberfest wurde mir plötzlich bewusst, dass ich so nicht ein Leben lang weitermachen möchte.“ Innerlich habe sie lange nach der richtigen Arbeit und Erfüllung gesucht. Auf der Wiesn sei sie zum ersten Mal so richtig frei gewesen. „Ich hatte das Bedürfnis, aus dem Arbeitsleben auszubrechen, alles hinzuschmeißen und einfach nur zu bedienen.“

Während der Wiesn-Zeit gewann Eva immer mehr an Reichweite auf Social Media

Evas Reichweite auf TikTok und Instagram stieg während ihrer Zeit auf der Wiesn rasant an. „Ich hatte gar keine Zeit, mich richtig darüber zu freuen“, erinnert sie sich. „Dafür waren wir viel zu sehr im Stress.“ Die Wiesnsaison 2022 war ihre erste. Auf dem Oktoberfest zu bedienen heißt 18 Tage lang 14 Stunden nonstop arbeiten. Viel zu wenig Schlaf und für Kranksein ist keine Zeit.

„Trotzdem. Ich persönlich hab‘s geliebt.“ Nach den Schichten ging Eva mit Freunden und Kollegen zur Afterwiesnparty. Todmüde fiel sie mit vier weiteren Bedienungen in einem Minizimmer aufs Matratzenlager. Glücklicherweise lag die Unterkunft direkt um die Ecke, nur sieben Minuten von der Theresienwiese entfernt. Diese Zeit möchte Eva nicht missen. Nach diesen drei Wochen hat sich ihr Leben verändert.

Influencerin eröffnet Bar in Passau: „Ich will einfach ich selbst sein“

Erst nach dem Oktoberfest realisierte Eva ihre wachsende Community auf TikTok und konnte es nicht fassen. „Ich bin einfach ich selbst. Nie verstellt. Nicht immer perfekt.“ In ihren Videos tanzt und singt sie. Es gibt Fotos von ihr nach langen Partynächten. Sie wolle nicht nur die schönsten Versionen von sich zeigen. Der Perfektionsanspruch sei ihr fremd. Stattdessen möchte Eva offen, ehrlich und authentisch sein.

„Ich bin einfach ich“, sagt sie. Das sei nicht immer einfach. „Natürlich ist es schwer, in dieser Welt so zu bleiben, wie jemand wirklich ist.“ Es gibt viele Momente, in denen sie auch mal deprimiert sei. In ihrer Kindheit begleitete sie lange Zeit eine schwere Krankheit, mit der sie heute noch zu kämpfen hat. Dennoch oder genau deswegen hat sich die junge Gastronomin ein gesundes Mindset aufgebaut. „Ich darf auch mal traurig sein und weinen. Danach stehe ich wieder auf, geh nach draußen und bin lebensfroh.“

Mitte Mai will Eva die Bar in Passau eröffnen

Mit dieser Einstellung ist Eva auch ihren Plan von der eigenen Bar in Passau angegangen. „Genau an diesem Ort will ich gute Laune verbreiten.“ Wie auf Social Media mit ihren Videos. Nur dieses Mal persönlicher. Eine Location, bei der jeder willkommen ist und genießen kann.

Am ersten Mai zieht Eva dafür mit ihrer Freundin in eine WG. Die Eröffnung der Bar ist für Mitte Mai geplant. Bis dahin steht noch einiges an Arbeit an. Innerhalb von vier Wochen soll aus der aktuellen Baustelle eine Bar entstehen. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Gerade wird der Boden neu gemacht. Die Tapetenauswahl steht noch an.

Die Weinverkostung ist nächste Woche, die Getränkekarte muss Eva noch planen. Außerdem soll es hausgemachte Getränke geben. Dazu kleine Speisen wie Aufstriche, Brot und Oliven. Das Design von Geschirr und Gläsern ist in Planung. Die Liste ist lang. Es ist ein straffer Zeitplan, aber Eva ist optimistisch. „Das schaffen wir schon.“

Am Ende soll eine gemütliche Tagesbar in der Innenstadt Passaus entstehen. Ein kleiner Innenbereich für zehn Personen, ein größerer Außenbereich mit bis zu 50 Gästen. Die Hauptsaison soll draußen im Sommer sein. Klein und fein können die Leute in Evas Bar zusammensitzen. „Ich will eine Bar mit guten Gesprächen, tollen Drinks und guten Vibes!“

Wohl kein Personalmangel: „Es freut mich sehr, wie viele in meiner Bar arbeiten wollen“

Personalmangel wird Eva definitiv nicht haben. „Mich erreichen hunderte Anfragen“, erzählt sie. „Es freut mich natürlich sehr, wie viele in meiner Bar arbeiten wollen.“ Bis jetzt brauche sie aber nicht so viele Mitarbeiter. Ihre Freundin Tamara und ein bis zwei Aushilfskräfte werden die junge Gastronomin unterstützen. „Aber wer weiß, ich denke groß“, verrät Eva und schmunzelt. „Vielleicht gibt‘s bald ja schon das nächste Projekt, bei dem ich Unterstützung gebrauchen kann.“

Rubriklistenbild: © Instagram/Vendewaa